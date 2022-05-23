Mersin Üniversitesi’nin 30. yıl etkinlikleri Sayapark’ta yapıldı

Mersin Üniversitesi’nin 30. kuruluş yıl dönümü ve 26. Kültür ve Spor Şenlikleri çerçevesinde Sayapark Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

’Geçmişten geleceğe Mersin Üniversitesi 30. Yıl Fotoğraf Sergisi’, Sayapark zemin katta sanatseverlerin ziyaretine açıldı. AVM’nin Açık Hava Meydanında, Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin ’Resim Workshop’u ve Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin ’bale gösterisi, şan ve enstrüman dinletisi’ ziyaretçiler tarafından büyük beğeni aldı.

Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Lösev Fayda Topluluğunun, ’yaşama el ver’ farkındalık projesi de etkinlikler arasında yer aldı.