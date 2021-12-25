Mersin Üniversitesi’nden ’Kariyer Mersin Projesi’ne destek

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, Kariyer Mersin Projesi için kurumlar arası iş birliklerine bir yenisini daha ekleyerek, Mersin Üniversitesi’nden tam destek aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, hayata geçirdiği ’Kariyer Mersin Projesi’ için iş birliği görüşmelerini sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda ’Kariyer Mersin Projesi’ne paydaş olan kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan heyetle, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı ziyaret edilerek proje tanıtıldı. Toplantıya Mersin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Mualla Yüceol, Mersin Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Prof. Dr. İlhan Ege, Çağ Üniversitesi Kariyer Merkezi Yetkilisi Eda Kayhan, Toros Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Dr. Feyruz Usluoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Kariyer Geliştirme Merkezi yetkilileri ve Girişimci İnsan Kaynakları Derneği yetkilileri katılım sağladı.

“Kariyerde, mesleki eğitimde ve istihdamda birlik”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, Kariyer Merkezi olarak bugüne kadar Mersin Üniversitesi ile iş birliği halinde gerçekleştirdikleri projelere desteklerinden dolayı Prof. Dr. Ahmet Çamsarı’ya teşekkür etti. 2022 döneminde Kariyer Mersin Projesi çerçevesinde Mersin Üniversitesi başta olmak üzere paydaş kurum ve kuruluşlarla ortak metin üzerinde iş birliği protokolü imzalayarak, ’kariyerde, mesleki eğitimde ve istihdamda birlik’ mottosuyla Türkiye’de rol model olacak projeyi hayata geçireceklerinin altını çizen Özada, yetenek havuzu, üniversite öğrencilerinin meslek seçimine yönelik ’kişilik envanteri, gençlik zirvesi, üniversite öğrencilerine büyükşehir tesislerinde part time ve staj olanakları, yetenek dönüşüm programı gibi konularda yapılan çalışmaları aktardı.

“Kariyer Mersin Projesi Türkiye için fırsat olabilir”

Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, ’Kariyer Mersin Projesi’ ile ilgili yaptığı değerlendirmede, önemli kurum ve kuruluşların aynı konu çerçevesinde bir araya gelerek katkı sunmasının Mersin adına büyük bir şans olduğunu ifade etti. Çamsarı, özellikle makro düzeyde ’insan kaynakları planlaması’ konusunda çalışmalar yapılması ile projenin Türkiye çapında fark oluşturabileceğini belirtti. Çamsarı, Mersin Üniversitesi olarak ‘girişimcilik, teknoloji, kariyer’ gibi önemli konularda birçok kesime dokunmaya çalıştıklarını söyleyerek, Büyükşehir Belediyesi ile birçok noktada var olan iş birliğini daha da arttırmak adına Kariyer Mersin Projesi’ne destek sunacaklarını ifade etti.