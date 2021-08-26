Mersin Üniversitesinde Türkçe eğitimi alan yabancı öğrenciler törenle mezun oldu

Mersin Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde Türkçe eğitimi alan yabancı öğrenciler törenle mezun oldu.

Mersin Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TUAM) 2020-2021 Eğitim Öğretim Dönemi Mezuniyet Töreni, Yenişehir Kampüsü içerisinde yer alan Nevit Kodallı Konser Salonunda düzenlendi. Törene, Mersin Üniversitesi Rektör Danışmanı Doç. Dr. Esma Dumanlı Kadızade, TUAM Müdürü Doç. Dr. Elçin Esmer, Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Kürşat Kurtulgan, öğretim elemanları, idari personel ve Mersin Üniversitesinin mezun öğrencileri katıldı.

“Sizler bizim kültür elçilerimizsiniz”

Öğrencileri ile birlikte keyifli bir dönemi geride bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten TUAM Müdürü Doç. Dr. Esmer, “Uzun bir süreden sonra öğrencilerimizle bir arada olmak bizleri mutlu ediyor. Hocalarımız ve öğrencilerimizin özverisiyle güzel bir dönem geçirdik. Sizler bizim kültür elçilerimizsiniz. Bundan sonraki yaşantınızda bağlarımızı kopartmayacağız. Her zaman birlikte olacağımıza inanıyorum. Hepinizi tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

“Harika hocalarımız sayesinde artık Türkçe konuşuyoruz”

Mezun öğrenciler adına konuşan Al-Assanne Tyou ise Mersin Üniversitesinde eğitim almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Al-Assanne Tyou, “Bugün bizim için çok önemli bir gün. Türkçe öğrenme macerasına başladığımız bugüne kadar çok yol kat ettik. İlginç ve güzel anılar biriktirdik. Online eğitim ile Türkçe öğrenebilir miyiz diye düşündük ama harika hocalarımız sayesinde artık Türkçe konuşuyoruz. Hocalarımıza teşekkür borçluyuz. Bu uzun yolda Mersin Üniversitesinde yer almaktan ve arkadaşlarıma birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Mersin Üniversitesinden mezun olan öğrencilerin oluşturduğu koro, seslendirdikleri türküler ve şiir dinletisi ile katılımcılara keyifli dakikalar yaşattı.

Tören, Mersin Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinden mezun olan öğrencilere temsili diplomalarının verilmesiyle sona erdi.