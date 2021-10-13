Mersin Üniversitesi öğrencileri TUSAŞ’ta staj yapacak

Mersin Üniversitesi ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) arasında Stajyer Mühendis Programı kapsamında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, öğrenciler haftada bir gün TUSAŞ’ta çalışacak.

Mersin Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Stajyer Mühendis Programı kapsamında hazırlanan iş birliği protokolü, Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan ve TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil tarafından imzalandı.

TUSAŞ tarafından yürütülecek programa, Mühendislik Fakültesinin Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Makine, Kimya ve Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümlerinin 3’üncü veya 4’üncü sınıflarındaki öğrenciler katılabilecek. Stajyer mühendisler, haftada en az bir tam gün TUSAŞ’ta çalışacak ve çalıştıkları süre boyunca üniversite tarafından sigortalanarak, TUSAŞ’taki çalışmaları için de kendilerine ücret ödenecek.

1973 tarihinde Türkiye’nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulan, havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin geliştirilmesi, modernizasyonu, üretimi, sistem entegrasyonu ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde Türkiye’nin teknoloji merkezi konumuna gelmiş olan TUSAŞ tarafından uygulamaya konulan Stajyer Mühendis Programı ile yeni mühendislerin yetiştirilmesi ve üniversite-sanayi iş birliğine yönelik olarak mühendis adaylarına yeni yeteneklerin kazandırılması amaçlanıyor.