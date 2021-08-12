Mersin Uluslararası Müzik Festivali 19’uncu kez Mersinlilerle buluşacak

Yerel yönetimler ve meslek odalarıyla birlikte hayat bulan Mersin Uluslararası Müzik Festivali, 11 Eylül-2 Ekim 2021 tarihleri arasında Mersinlilerle 19’uncu kez buluşacak.

Kurulduğu ilk yıldan bu yana, pek çok ülkeden saygın sanatçı ve müzik topluluklarını Mersinlilerle buluşturarak Mersin’in tanıtımında öncü bir rol üstlenen Mersin Uluslararası Müzik Festivali’nin hazırlıklarında sona gelindi. Bu yıl perdelerini 19’uncu kez açarak sekiz etkinliğe ev sahipliği yapacak olan Festival, pandemi tedbirleri çerçevesinde 11 Eylül-2 Ekim 2021 tarihleri arasında ağırlıklı olarak açık hava konser mekanlarında yer alacak.

Yerli ve yabancı solist ve müzik topluluklarını Mersin’de ağırlayacak olan festivalde, sanat ödülü, kent ödülü ve Nevit Kodallı genç yetenek ödülü, olmak üzere üç dalda ödüller de dağıtılacak.

Geçtiğimiz festival dönemi gerçekleştirilen Nevit Kodallı Polifonik Korolar Şenliği ve Mersin’in tarihi ve kültürel zenginliklerini öne çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Beste Yarışması, pandemi nedeniyle gelecek festival dönemine ertelendi.

Festival programı ise Ağustos ayı içerisinde düzenlenecek bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulacak.