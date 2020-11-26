Mersin tarımının gayri safi yurtiçi hasılaya katkısı 14,3 milyar TL

MERSİN (İHA) – Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, önemli bir tarım kenti olan Mersin’in Tarımsal Üretim Değerinde 2019 yılı TÜİK verilerine göre Türkiye’de 4’üncü sırada yer aldığını belirterek, “Mersin tarım sektörünün gayri safi yurtiçi hasılaya katkısı 14,3 milyar TL” dedi.

İklim yapısı ve tarımsal arazileri ile önemli bir tarım kenti olan Mersin, yaz-kış tarımsal üretim yapılabilmesi özelliğiyle de öne çıkan iller arasında yer alıyor. Bir taraftan tarımsal üretimin artırılması için ortaya konan çabalar bir taraftan da tarıma dayalı sanayinin giderek gelişmesi, Mersin ekonomisine büyük katkı sağlarken, Türkiye ekonomisine verdiği katkıyla da üst sıralarda yer alıyor.

“Mersin, tarımsal üretim değeri olarak Türkiye tarımına 14,3 milyar TL katkı sağladı”

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Mersin tarımını değerlendirdi. Mersin’in önemli bir tarım kenti olduğunun altını çizen Abalı, il genelinde yaz-kış tarımsal üretim yapılabildiği gibi Türkiye’deki erkenci meyve ve sebze çeşitlerinin de Mersin’de yetiştirildiğini söyledi. Mersin’in 333 bin 173 hektarlık alanının tarım arazilerinden oluştuğunu dile getiren Abalı, il genelinde tarım bitkileri, sebze, meyve ve süs bitkileri üretiminin üst seviyelerde olduğunu vurguladı. Örtü altı üretimin de üst seviyede gerçekleştirildiğini kaydeden Abalı, “Mersin, tarımsal üretim değeri olarak Türkiye tarımına çok önemli katkı sağlamaktadır. Mersin, Tarımsal Üretim Değerinde 2019 yılı TÜİK verilerine göre Türkiye’de 4’üncü sırada yer alıyor. Mersin tarım sektörünün gayri safi yurtiçi

hasılaya (GSYİH) katkısı toplam 14,3 milyar TL. Bu katkının 11,2 milyar TL’si bitkisel üretim değeri, 2,4 milyar TL’si canlı hayvan değeri, 606 milyon TL’si de hayvansal ürün değeri. Mersin olarak bitkisel üretim değeri bakımından Antalya ve Konya’dan sonra 3’üncü sıradayız” diye konuştu.

“Meyve üretiminin yüzde 12’i Mersin’de gerçekleştiriliyor”

Türkiye’nin toplam yaş meyve üretiminin yüzde 12’sinin, toplam muz üretiminin yüzde 61’inin, toplam çilek üretiminin yüzde 35’inin, toplam limon üretiminin yüzde 53’ünün Mersin’de gerçekleştirildiğini ifade eden Abalı, Mersin’in meyve üretiminde Türkiye’de ilk sırada yer aldığının altını çizdi. Kentin sebze üretiminde ise 2’nci sırada bulunduğunu bildiren Abalı, şunları söyledi:

“Türkiye’nin toplam 22,3 milyon ton olan meyve üretiminin 2,6 milyon tonla yüzde 12’si, 31 milyon ton olan sebze üretiminin 2,3 milyon tonla yüzde 8’i, 121 milyon ton olan tarla bitkileri üretiminin 606 bin tonla yüzde 1’i Mersin’den karşılanıyor. Mersin’in, örtü altı meyve ve sebze üretiminde de Türkiye üretimine oldukça büyük katkısı var. Toplam 8,5 milyon ton olan örtü altı sebze üretiminin 1,3 milyon tonla yüzde 16’sı ve 733 bin ton olan örtü altı meyve üretiminin 487 bin tonla yüzde 67’si de Mersin’de gerçekleşiyor. Toplam 201 bin 60 dekar olan örtü altı tarım alanının 127 bin 899 dekarı örtü altı sebze, 73 bin 686 dekar alanı örtü altı meyve, 455 dekar alanı ise örtü altı süs bitkilerinden oluşuyor.”

Tüm bu verilerle tarımda Mersin’in ortaya çıktığını belirten Abalı, ilde tarımı daha da geliştirmek ve ileriye götürmek için çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini, hayata geçirdikleri ve geçirecekleri projelerle çıtayı yükseltmeyi sürdüreceklerini söyledi.