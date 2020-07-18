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Mersin Şehir Tiyatrosu, yeni yol arkadaşları arıyor

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU, SAHNE ÖNÜ VE GERİSİNDE ROL ALACAK 22 YENİ YOL ARKADAŞI ARIYOR. SINAV BAŞVURULARI BÜYÜKŞEHİR’İN RESMİ WEB SAYFASI ÜZERİNDEN YAPILIYOR. BAŞVURULAR İÇİN SON TARİH 19 TEMMUZ OLARAK BELİRLENDİ.

MERSİN 18.07.2020, 10:37
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Mersin Şehir Tiyatrosu, yeni yol arkadaşları arıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, sahne önü ve gerisinde rol alacak 22 yeni yol arkadaşı arıyor. Sınav başvuruları Büyükşehir’in resmi web sayfası üzerinden yapılıyor. Başvurular için son tarih 19 Temmuz olarak belirlendi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki şehir tiyatrosu, yeni sezona daha güçlü bir kadroyla hazırlanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, göreve geldiği ilk aylarda, “Kentimizdeki kültür ve sanat etkinliklerine daha fazla ağırlık verme ve bu konuda hiçbir yatırımdan kaçmama kararı aldık. Çünkü kültüre ve sanata yapılan yatırımın insana, kente ve geleceğe yapılan bir yatırım olduğunun farkındayız” demişti.

Şehir tiyatrosuna tiyatro oyuncuları ve sahnenin dışındakilerle birlikte toplam 22 kişi katılacak. Büyükşehir, resmi web sayfası olan mersin.bel.tr adresinin “duyurular” kısmında yer alan “MBB şehir tiyatrosu oyuncu ve teknik personel alımı” linkinde aranan şartları yayınladı ve online başvuruları almaya başladı. Son başvuru tarihi 19 Temmuz olan sınav, 21-24 Temmuz arasında gerçekleşecek. Bu kapsamda tiyatro oyuncusu, tiyatro eleştirmeni ve dramaturg, dekoratör, suflör, sahne makinisti, sahne terzisi ve ışıkçı alınacak. 21-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek sınavda jüri üyeliğinde tiyatro-sinema sanatçısı ve Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi öğretim görevlisi Cihan Ünal, İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısı ve İstanbul, Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Galip Erdal, İzmir Devlet Tiyatrosu sanatçısı ve Sivas, Konya Devlet Tiyatrosu Müdürü Tomris Çetinel, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Özlem Ersönmez, Ankara Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı ve TOBAV Genel Başkanı Mehmet Yılmaz ile Ankara Devlet Tiyatrosu ışık dekoratörü Mehmet Yaşayan yer alacak.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger, şehir tiyatrosunun yeni bir vizyonla 20 yıllık birikimi geleceğe taşıdığını belirterek, “Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu yaklaşık 20 yıl önce çalışmalarına başlamış. Çok güzel oyunlar da sergilemişler. Biz o oluşumun içerisinde yeni bir bakış açısı, yeni bir vizyon ve yeni arkadaşlarımızla birlikte yol alalım istedik. Bu anlamda sahne önünde ve sahne gerisinde görev alacak, eğitimini tamamlamış arkadaşlarımız ile var olan arkadaşlarımızın birlikte yol yürümesini sağlayacağız. Şimdiden emek veren ve verecek olan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Başkanımız Vahap Seçer’in bu anlamda bize gösterdiği destek ve ilgi bizim için çok büyük bir itici güç oluşturuyor” dedi.

Sınavların tiyatroya yıllarını adamış usta isimler eşliğinde gerçekleşeceğini vurgulayan Özdülger, "Jüri üyelerimiz, sanatında kendisini ispatlamış, Türkiye’nin çok sevdiği, bildiği kıymetli kişiler. Saygıdeğer jüri üyelerimize de bizimle birlikte olacakları, bu sınavı beraber gerçekleştireceğimiz için çok teşekkür ediyoruz. Birlikte daha güçlü, daha dinamik bir sınav gerçekleştireceğiz. Kendilerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

Kültür ve sanatın kenti aydınlatacağını altını çizen Özdülger, Mersin halkının buna layık olduğunu söyledi. Özdülger, “Mersin Şehir Tiyatromuz’a 21-24 Temmuz’da yapacağımız sınavla tiyatro oyuncularımızın yanı sıra dramaturg, dekoratör, terzi, suflör, sahne makinisti, aksesuarcı ve sahne ışıkçısı da alıyoruz. Sahne gerisini de güçlendirerek halkımızla en kuvvetli şekilde bütünleşmek istiyoruz. Biz önümüzdeki sezonda, muhtemel Kasım ayında yapacağımız temsilimizle kendi vizyonumuzu, eserlerimizi, bakışımızı, gücümüzü ve Mersin halkını ne kadar önemsediğimizi göstereceğiz. Çünkü kültür ve sanat olmadan halkın ufkunun açılması, halkın mutsuzluğunun şifalandırılması mümkün değil. Kültür ve sanat toplumlarda olmazsa olmaz. Biz de bunun bilinci ve çalışma isteğiyle en iyisini yapmak istiyoruz. Bu şehirde yaşıyor olmaktan ve sanatı sunacak olmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. Mersin halkı en iyisine layık, biz de onlara layık temsiller yapacağız" ifadelerini kullandı.

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