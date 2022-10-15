Mersin Şehir Tiyatrosu sezonu açtı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 2022-2023 sanat sezonunu, Haldun Taner’in ’Gözlerimi kaparım vazifemi yaparım’ adlı müzikal oyununun prömiyeriyle açtı.

Kongre ve Sergi Sarayında sahnelenen sezonun ilk oyununu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eşi Meral Seçer’le birlikte izledi. Tiyatro severler, sahnelenen harika performansı dakikalarca ayakta alkışladı. Türk tiyatrosunun en önemli eserlerinden biri olan 2 perdelik oyunda; birlikte büyüyen ‘Vicdani ve Efruz’ adlı iki karakterin yaşam hikayeleri aracılığıyla, Türkiye’nin yakın tarihine ışık tutuluyor. Oyunda saf, iyi niyetli, dürüst ve uysal bir kişi olan Vicdani ile iş bitirici ve fırsatçı karakter yapısına sahip Efruz’un sürekli kesişen hayatları üzerinden, II. Meşrutiyet’ten 1970’lere kadarlık bir zaman diliminde gerçekleşen toplumsal değişimler anlatılıyor.

Yönetmenliğini Murat Atak’ın, müziklerini Cem İdiz’in, koreografisini Serbülent Biçer’in, dekor ve kostüm tasarımını Alev Tol’un, ışık tasarımını ise Salim Yücel’in üstlendiği ve 60 kişilik dev bir kadroya sahip olan oyun, şimdiden Türkiye’nin çeşitli şehirlerindeki prestijli tiyatro festivallerinden davet alıyor.

Mersin Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak, tiyatronun dev ekibini harika performansından dolayı kutladı. Atak, “Bize bu özgür sahneyi teslim eden, güvenen, tiyatromuzu yeniden yapılandıran Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e de teşekkür ederiz” dedi.

“Sanatçılık, onların genetik kodlarında var”

Oyunun sonunda sahneye davet edilen Başkan Seçer, yeni sezonun açılışında sahnelenen oyunda gösterilen üstün başarıyı tebrik ederek, “Çalışmanın, emeğin önünde hiçbir şey duramaz. Bu arkadaşlarımızın hepsi sanatçı. Bizler birer bireyiz, hepimizin bir görevi var ama sanatçı ayrı. Sanatçı doğulur, sonradan olunmaz. Sonradan zanaatkar olunur ama sanatçı olunmaz. Çünkü sanatçılık, onların genetik kodlarında var. Sanatçılara büyük saygı duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Kültüre ve sanata büyük yatırımlar yaptıklarını ve bu bağlamda Şehir Tiyatrosunu da yeniden yapılandırdıklarını kaydeden Seçer, tiyatromuzda emeklerini icra etmek için Mersin’de bir araya gelen birçok sanatçı olduğunu belirterek, “Bu arkadaşlarımız Mersin’e renk kattılar, değer kattılar, önem kattılar. Sanatın her dalında gerçek olanı, olması gerekeni yapmak için, her şeylerini ortaya koydular. Mustafa Kemal’in izinden giden, Türkiye Cumhuriyeti’nin yetiştirdiği bir birey olarak bana düşen sanatın ve sanatçının değerini bilmek ve onlara destek olmak. Benim yaptığım sadece bu. Asıl başarı onların” diye konuştu.

“Aydınlık yarınlara hep beraber çıkacağız”

Sezonun açılışında çok güzel bir müzikal ve değerli bir oyun izlediklerini ifade eden Başkan Seçer, “Çok değerli bir yönetmenimiz var. Murat Atak, Mersin Şehir Tiyatrosu’na hayat verdi. ‘Gözlerimi kaparım vazifemi yaparım’ adlı oyunu sahneye koydular. Ben de vazifemi yapıyorum ama gözlerimi kapayamam. Gözlerimizi kesinlikle kapatmayacağız. Gözlerimiz açık, zihnimiz dolu, sevgimiz ve azmimiz yerinde. Mustafa Kemal’in mirasını devraldık. Hep birlikte ülkemizi, O’nun gösterdiği çerçevede, yolda, çizgide, muasır medeniyet seviyesine çıkaracağız” şeklinde konuştu.