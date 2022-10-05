Mersin Şehir Tiyatrosu perdeyi Maltepe’de açacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 4. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali’ne katılacak. 6-9 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenecek festivale, Türkiye’deki farklı tiyatroların yanı sıra 14 farklı ülkeden tiyatro grupları katılacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren Şehir Tiyatrosu, bu yıl 4.’sü düzenlenecek olan Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali’ne katılacak. Yasmina Reza’nın ‘Vahşet Tanrısı’ oyunu ile seyirci karşısına çıkacak olan Şehir Tiyatrosu oyuncuları, performansları ile dünyanın çok önemli tiyatro insanlarından oluşan jürinin beğenisini almaya çalışacaklar. Festival hakkında bilgi veren Mersin Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak, “Festivale, Mersin Şehir Tiyatrosu da davet edildi. Bu, yarışmalı bir festival. Bugüne kadar katıldığımız festivalde oyunlar oynuyor ve dönüyorduk, ancak bunun uluslararası bir jürisi var. Zannediyorum 12 kişiden oluşan bir jüri. Dünyanın çok önemli tiyatro insanları jüride bulunacaklar” dedi.

Festivale yurtdışından Portekiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Sırbistan, Kosova, Kırgızistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Özbekistan, Azerbaycan, İspanya ve Kazakistan’dan tiyatro gruplarının da katılacağını belirten Atak, “Böyle bir festivalde ülkemizi temsil ediyor olmak, bizim için onur verici. Uluslararası bir festival olması bizim için çok kıymetli” diye konuştu.

Mersin Şehir Tiyatrosunun yeniden yapılandıktan sonra, üst üste başarılar kazandığına dikkat çeken Atak, “Mersin Şehir Tiyatrosu yeniden yapılandıktan sonra, Türkiye’ye üst üste damga vurmaya başladı. Geçen sezon yaptığımız oyunlarla ilgili birçok ödül aldı tiyatromuz. Hem yönetmen hem oyuncu bazında. Evet çok emek veriyoruz ama seyircimizde bunun karşılığını veriyor. İstanbul’dan döner dönmez, Haldun Taner’in yazdığı ve benim sahneye koyduğum, Cem İdiz’in şahane besteleriyle ve Serbülent Biçer’in koreografisiyle ‘Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım’ oyununun prömiyerini yapacağız. Hemen ardından ise Adana Büyükşehir Belediyesinin her yıl düzenlediği Şehir Tiyatroları Festivali’ne katılacağız” şeklinde konuştu.

“Mersin’in her köşesine oyunlarımızı götüreceğiz"

Mersin Şehir Tiyatrosu olarak ulusal ve uluslararası festivallere katılmanın yanı sıra, kendileri için önemli olanın Mersinli sanatseverler olduğunu da vurgulayan Atak, “Merkez ilçelerinden sonra hemen diğer ilçelere gidiyoruz. Sürekli turneler yapmaktayız. Çocuk ve büyük oyunlarımızı oralara götürmekteyiz. Seyircimizle bu yıl ilk defa Maltepe Uluslararası Tiyatro Festivali’nde buluşmuş olacağız. Gelir gelmez de hemen Mersinli seyircimizle kucaklaşacağız. Öncelik Mersin seyircisi ve ilçeleri olmak üzere, elimizden geldiğince bütün Türkiye’yi aydınlatma çabasıyla, Mersin’den oralara meşale taşımak için çok hevesli, niyetli ve hazırız” ifadelerini kullandı.