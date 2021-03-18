banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Ermenistan’da erken seçim tarihi kesinleşti!
Ermenistan’da erken seçim tarihi kesinleşti!
Putin'den Biden'a 'katil' cevabı
Putin'den Biden'a 'katil' cevabı
Fenerbahçe Beko, Zalgiris'e karşı!
Fenerbahçe Beko, Zalgiris'e karşı!
Altın Fed sonrası 1750 Dolar/Onsu üzerini test etti
Altın Fed sonrası 1750 Dolar/Onsu üzerini test etti

Mersin sanayisi istihdamı ayakta tutuyor

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Denetim Kurulu Üyesi Yılmaz Akyüz, her geçen gün ciddi bir gelişim içerisinde olan Mersin sanayisinin kentin istihdamını ayakta tuttuğunu belirterek, "Çalışmaları tamamlanan 3. Organize Sanayi Bölgesinde kısa süre içerisinde üretim başlayacak. Bununla birlikte 4. bölgenin çalışmalarını da başlattık" dedi.

MERSİN 18.03.2021, 14:25
1
Mersin sanayisi istihdamı ayakta tutuyor

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Denetim Kurulu Üyesi Yılmaz Akyüz, her geçen gün ciddi bir gelişim içerisinde olan Mersin sanayisinin kentin istihdamını ayakta tuttuğunu belirterek, "Çalışmaları tamamlanan 3. Organize Sanayi Bölgesinde kısa süre içerisinde üretim başlayacak. Bununla birlikte 4. bölgenin çalışmalarını da başlattık" dedi.

Akyüz, 2020 yılının Mersin sanayisi açısından oldukça iyi geçtiğini söyledi. Pandemiye rağmen devletin aldığı tedbirleri üst seviyede uygulayarak üretim hatlarını tüm gücüyle çalıştırmaya devam ettiklerini kaydeden Akyüz, "Çalışanlarımızın sağlığını öncelikli tutarak, organize sanayi bölgemizin tüm giriş ve çıkışlarında yoğun tedbirler uyguladık ve uygulamaya devam ediyoruz. Bununla birlikte özellikle Avrupa’da üretim hatlarının tamamen durması ile Türk sanayicisi ihracatta tarihi rekorlara imza attı. 2020 yılı içerisinde, hatta 2021’in ilk çeyreğinde Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaşarak rekorlar kırdık" diye konuştu.

2021 yılında da sanayicilerin yılmadan mücadele ederek çalışmalarını sürdüreceği vurgulayan Akyüz, "2020 yılında Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi olarak ciddi işlerin altına imza attık. Devletimizin verdiği destek ve teşvikleri de sanayicilerimiz en iyi şekilde kullanarak üretimlerini arttırdılar. Biz de MTOSB yönetim kurulu olarak sanayicilerimize en iyi şartlarda çalışabilecekleri alanlar oluşturduk. Yönetim kurulu olarak sanayicilerimizin gücüne güç katmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"19 bin kişiye doğrudan istihdam sağlıyoruz"

"3. bölgede tüm çalışmalarımızı tamamladık. Şimdi sırada 4. bölgemizi sanayicilerimizin kullanımına açmak var" diyerek konuşmasını sürdüren Akyüz, şöyle devam etti; "Mevcutta 756 hektar alan üzerinde faaliyet gösteren Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi, 3. OSB’de 98 hektar, 4. OSB’de 69 hektar ve 5. OSB’de 300 hektar alanın devreye girmesiyle birlikte toplamda bin 125 hektar fiziki sınıra ulaşacak. 14 farklı sektörde faaliyet gösterilen MTOSB’de 19 bin kişiye doğrudan istihdam sağlıyoruz, genişleme alanları ile birlikte bu rakamın 40 bine çıkmasını hedefliyoruz. Mersin, limanından dolayı lojistikte, organize sanayi bölgeleri ve serbest bölgeleriyle ticarette, deniziyle turizmde, verimli topraklarıyla tarımda önemli bir kent. Mersin Uluslararası Limanı yatırımcılar için oldukça büyük bir avantaj. Lojistik maliyetlerinden tasarruf ederek uluslararası limanımızdan ürünlerini tüm dünyaya ihraç edebiliyorlar. Bu nedenle bölgemize yapılan yatırımlar her yıl artarak devam etmekte. 2009 yılında bölgemizde faaliyet gösteren firma sayısı 123 iken 2019 yılında bu rakam 190’a yükseldi. Otoyol bağlantısının tamamlanmasıyla birlikte bölgemizin cazibesi daha da artacaktır."

"İstihdama büyük katkı sağlıyoruz"

Mersin sanayisinin kentin istihdamına direk ve dolaylı yollardan büyük katkı sağladığını dile getiren Akyüz, "Bir kenti ayakta tutan unsurlardan birisi de insanların potansiyellerini iş sahalarına yansıtmasıdır. Bu anlamda kentimiz her geçen gün daha da büyüyor. Sadece Mersinli yatırımcı değil, birçok ilden Mersin’e yatırım yapan onlarca firmaya sahibiz. 4. bölgenin tahsislerinin kısa süre içerisinde yapılacağını umut ediyoruz. Yer tespiti ve bürokratik işlemler tamamlandıktan sonra gerisi biz MTOSB yönetiminin işi. Bence bu güne kadar Türkiye’de 3. bölge kadar kısa sürede hizmete giren başka bir OSB olmadı. 4. bölgede de aynı hız ve titizlikle işlemlerin kısa süre içerisinde tamamlanacağına eminim. Burada Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan, Müteşebbis Heyet Başkanımız Mersin Valisi Sayın Ali İhsan Su ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sabri Tekli başta olmak üzere emeği geçen tüm müteşebbis ve yönetim kurulu üyelerimize, MTOSB personelimize teşekkür etmek istiyorum. Bu hem bir gönül işi hem de ciddi bir ekip çalışmasının ürünü. 4. bölgenin tamamlanması ile birlikte ciddi bir istihdam alanı oluşturacağımızı düşünüyorum. Halen bölgemize yatırım yapmak isteyen 200 sanayici bulunmakta. 4. bölgenin çalışmalarının tamamlanması ile birlikte hedefimiz 5. bölgenin hizmete açılması ve yeni yatırım alanları ile birlikte yeni istihdam alanları oluşturmak olacaktır" şeklinde konuştu.

Model Fabrika ve İnovasyon Merkezi

Model Fabrika ve Yenilik Merkezinin de sanayicilere yenilikçi çözümler oluşturabilmek adına faaliyetlere başladığını hatırlatan Akyüz, 3 bin 800 metrekare kapalı alan olmak üzere 5 bin metrekare toplam alan üzerinde faaliyetlere başlayan Model Fabrika ve Yenilik Merkezinin, Türkiye’de aynı yapıda hizmete açılan ilk ve tek yer olma özelliğini taşıdığını vurguladı. 20 milyona yakın Avrupa Birliği desteği ile toplamda 25 milyonluk bir yatırım yapıldığını kaydeden Akyüz, "Model Fabrikada şu anda eğiticilerin eğitimi programı tamamlandı. Çukurova Kalkınma Ajansı verimlilik konularında Model Fabrikamızla ortak çalışacak ve burayla çalışan firmalara 90 bin TL teşvik verecek. KOSGEB Model Fabrika’dan eğitim ve danışmanlık alan firmalara 70 bin liraya kadar destek verecek. Aynı zamanda İnovasyon Merkezi kapsamında 13 firma, Yenilik Yol Haritası ve Ticarileşme Yol Haritası programlarından yararlanırken, firmalarımıza kurumsallaşma, iş birlikleri, pazar pazarlama, süreç inovasyonu anlamında destekler verildi. Mersin Model Fabrika olarak benimsediğimiz vizyon, kentimiz ve çevresindeki şehirlerde bulunan bütün işletmelerimize 5 yıl içerisinde yalın felsefeyi benimseterek, kendi bünyelerinde uygulamalarını sağlamak, yalın dönüşüm ile dijitalleşmiş işletmelerimizin dünyada öncü ve örnek işletmeler haline getirmek. Bu istediğimiz konuma gelmek için misyonumuz ise başta Mersin bölgesi olmak üzere, ülkemizdeki tüm işletmelerimizde yalın üretim teknikleri ile işletmeleri israflardan arındırarak verimliliklerinin artmasını sağlayıp, dijitalleşmelerinde öncü olarak, işletmelere kazandırılan esnek yapıları ile rekabetçi, dinamikleri güçlü yeni dünya düzenine adapte hale getirmek" dedi.

"Mersin ve ülkemize güveniyoruz"

Türkiye’nin tarihi boyunca birçok zorlukla karşılaştığını, fakat tüm zorlukların üstesinden gelmeyi başardığını ifade eden Akyüz, konuşmasını şöyle tamamladı; "Bugün tüm dünyanın içerisinde bulunduğu pandeminin ilk gününden itibaren de devletimizin aldığı tedbirler ile pandemi dönemini çok iyi bir şekilde yönetmeyi, üretimden, istihdamdan ve ihracattan geri kalmadan bu süreci sürdürebilmeyi başardık. Bundan sonraki süreçte de pandeminin sonuna kadar en iyi yönetim anlayışıyla, sanayicilerimiz başta olmak üzere tüm sektörlerimizin ayakta kalacağı bir süreç yaşamayı diliyorum. Biz Mersinli sanayiciler olarak kentimizin önümüzdeki sürecin parlayan yıldızı olacağına, Mersin sanayisi ile birlikte kentimizin de her geçen gün daha büyüyeceğine, daha gelişeceğine inanıyoruz."
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 28 63
2. Galatasaray 29 61
3. Fenerbahçe 29 58
4. Trabzonspor 29 52
5. Alanyaspor 29 49
6. Hatayspor 29 46
7. Gaziantep FK 29 46
8. Karagümrük 29 41
9. Göztepe 29 39
10. Sivasspor 28 37
11. Antalyaspor 29 36
12. Konyaspor 28 33
13. Malatyaspor 28 31
14. Rizespor 28 31
15. Kasımpaşa 29 31
16. Kayserispor 28 31
17. Ankaragücü 28 29
18. Başakşehir 29 29
19. Erzurumspor 29 27
20. Denizlispor 28 24
21. Gençlerbirliği 28 24
Takımlar O P
1. Giresunspor 26 53
2. Samsunspor 26 51
3. Adana Demirspor 26 48
4. Altay 26 47
5. İstanbulspor 26 47
6. Altınordu 26 46
7. Ankara Keçiörengücü 26 43
8. Tuzlaspor 26 41
9. Bursaspor 26 37
10. Ümraniye 26 37
11. Bandırmaspor 26 35
12. Boluspor 26 29
13. Adanaspor 26 28
14. Menemenspor 26 28
15. Balıkesirspor 26 26
16. Akhisar Bld.Spor 26 25
17. Ankaraspor 26 16
18. Eskişehirspor 26 7
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 28 48
6. Liverpool 29 46
7. Everton 28 46
8. Tottenham 28 45
9. Aston Villa 27 41
10. Arsenal 28 41
11. Crystal Palace 29 37
12. Leeds United 28 36
13. Wolverhampton 29 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 28 29
17. Newcastle 28 28
18. Fulham 29 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 27 63
2. Barcelona 27 59
3. Real Madrid 27 57
4. Sevilla 27 54
5. Real Sociedad 27 45
6. Real Betis 27 42
7. Villarreal 27 40
8. Granada 27 36
9. Levante 27 35
10. Celta de Vigo 27 34
11. Athletic Bilbao 27 34
12. Valencia 27 30
13. Osasuna 27 29
14. Cádiz 27 29
15. Getafe 27 28
16. Real Valladolid 27 26
17. Elche 27 24
18. Deportivo Alaves 27 23
19. Eibar 27 22
20. Huesca 27 20