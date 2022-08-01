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Mersin polisi, suda boğulmalara karşı bilinçlendiriyor

Mersin polisi, suda boğulma vakalarına karşı vatandaşları bilinçlendiriyor.

MERSİN 01.08.2022, 09:45
Mersin polisi, suda boğulmalara karşı bilinçlendiriyor

Mersin polisi, suda boğulma vakalarına karşı vatandaşları bilinçlendiriyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Deniz Limanları Şube Müdürlüğü personeli, yaz aylarının vazgeçilmezi olan yüzme aktivitelerinde yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı bilinçlendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Mezitli ilçesinde vatandaşlara gereken tedbirler konusunda bilinçlendirmeler yapılarak, buradaki vatandaşlara broşürler dağıtıldı.

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