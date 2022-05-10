Mersin polisi, KADES konusunda vatandaşları bilgilendirdi

Mersin polisi, Kadın Destek Uygulaması (KADES) konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, AVM, pazar yerleri, park ve bahçeler, özel ve resmi kurumlarda bulunan kadınlara yönelik bilgilendirme çalışması yaptı. Yapılan çalışmalarda 3 bin 225 bin kişiye ulaşan ekipler, 615 broşür dağıtırken, 401 kadının telefonuna KADES programını indirdi.