Mersin polisi, ilkokul öğrencilerini asayiş konularında bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Emniyet müdür yardımcıları Funda Hayal Önder, Mustafa Boz, Asayiş Şube Müdürü Gökhan Mert, Trafik Tescil Şube Müdürü Ali Garanlı ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Serap Karabulut ve personel Türk Telekom İlkokulunu ziyaret ederek, genel asayiş konularında bilgilendirmeler yaparak, öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı.