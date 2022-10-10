Mersin Pati Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Pati Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Başkan Vahap Seçer’in, hayvanseverlerle birlikte Fenerbahçe Meydanı’nda Büyükşehir Belediyesi bandosu eşliğinde kortej yürüyüşü ile start verdiği etkinlik köpek eğitim gösterileri, Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası konseri, Ertan Rüstem ve orkestrası konseri, çocuk atölyesinde boyama aktiviteleri ve workshoplarla renklendi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Pati Fest’te birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Seçer, Pati Fest’i ilerleyen yıllarda da sürdüreceklerini söyledi. Seçer, "Bu festivali daha da zenginleştirerek yapacağız. Canlılarımıza hizmet etmek, belediye olarak o kadar kolay bir mesele değil. Bizim, yüreği şefkatli yurttaşlarımızın işbirliğine ihtiyacımız var. Yasalar ve kanunlar çerçevesinde, belediyemiz bütün imkanlarını seferber edecektir. Bize yapıcı fikirler ve eleştirilerle gelin. Maalesef bazı hayvansever dostlarımız, sosyal medya üzerinden bize ağır sözcüklerle eleştiri yapıyorlar. Bunun adı eleştiri değil, hakarettir. Arkadaşlarıma her zaman söylediğim şudur; lütfen gönüllülerle işbirliği yapın. Böylece işiniz daha kolaylaşır, daha doğru işler yaparsınız. Bu insanlar hizmetlerimizden daha çok memnun olur. Canlarımız bu hizmetlerimizden daha etkin yararlanır” diye konuştu.

“Bu işi istismar edenler olduğunu da biliyoruz”

Can dostların her türlü bakımlarının yapıldığı barınakların kent genelinde yayınlaştırılacağını ifade eden Seçer, "Canlarımızın yaşam koşullarını zenginleştirmek, sağlık sorunlarını giderici bazı operasyonlar yapmak ve onların bakımını artıracak çalışmaları daha etkin hale getirebilmek için barınaklarımız mevcut. Merkezde Kaşlı’da var. Silifke’de yeni hizmete açtığımız var. Bozyazı’da var. Şu anda Mut’ta bir çalışmamız var, bitirmek üzereyiz. Yine Tarsus’ta, Tarsus Belediyemize ait olan bir yer var. Biz de oradaki çalışmaları daha etkin yapabilmek için, eksiklerimizi tamamlayarak yol alıyoruz. Biz canlarımızın sağlığını düşündüğümüz gibi; beslenmelerini de düşünüyoruz. Kayıt altında olan gönüllülerle yaptığımız işbirliği sonucu, onların üzerinden de beslenmelerini sağlıyoruz. Ama üzülerek ifade edeyim ki, bu işi istismar eden insanların olduğunu da biliyoruz. Gönüllüyüm diye bizden yem talebinde bulunan bazı insanların bu talebini yerine getirdiğimiz zaman, aldığı yemin başka yerlere gittiğini ya da farklı amaçlı kullanıldığını üzülerek ifade edeyim” dedi.

Seçer, vatandaşları can dostları sahiplenmeye de teşvik ederek, “Barınaklarımızda, sahiplenmeyi bekleyen canlar var. Sizlerin, o canları sahiplenmesini arzu ederiz. Çok daha güzel işler yapacağız. Sizleri çok daha memnun eden çalışmalara hep beraber imza atacağız” şeklinde konuştu.

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Başkanı Nesrin Çıtırık ise “Başkanım, iyi ki varsınız. Türkiye’de 15 yıldır, hayvan hakları gününde yapılan en büyük, en anlamlı etkinlik ve kortej. Yolunuz hep açık olsun. Şu konuşamayan, çaresiz, zavallı hayvanlar adına ve onlara bakmak için çoğu yaşamını adamış ve mücadeleden hiç vazgeçmeyen gönüllüler adına, Başkanıma çok büyük bir alkış istiyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Seçer, etkinlik meydanında kurulan stantları ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Seçer, stant ziyaretleriyle birlikte sahipli köpek oyun alanında, patili dostların eğitmenleri eşliğinde sergiledikleri gösterileri izledi.