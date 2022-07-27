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Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’ne Mustafa Yalçın atandı
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’ne Mustafa Yalçın atandı.
MERSİN 27.07.2022, 11:16
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’ne Mustafa Yalçın atandı.
Yalçın, atama kararının ardından Orman Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Kenan Akduman’dan görevi devraldı. Akduman, kurum içerisinde düzenlenen toplantıda birim müdürlerine veda ederken, Mustafa Yalçın’a yeni görevinden başarı diledi.