banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Benzine indirim geldi!
Benzine indirim geldi!
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’ne Mustafa Yalçın atandı

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’ne Mustafa Yalçın atandı.

MERSİN 27.07.2022, 11:16
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’ne Mustafa Yalçın atandı

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’ne Mustafa Yalçın atandı.

Yalçın, atama kararının ardından Orman Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Kenan Akduman’dan görevi devraldı. Akduman, kurum içerisinde düzenlenen toplantıda birim müdürlerine veda ederken, Mustafa Yalçın’a yeni görevinden başarı diledi.

Yorumlar (0)
29°
açık