Mersin Müftüsü Yığman, görevine başladı

Mersin İl Müftüsü Aydın Yığman, cübbe giyme töreninin ardından görevine başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğüne atanan Şaban Kondi’nin yerine atanan Aydın Yığman için cübbe giyme töreni düzenlendi. Düzenlenen törende Yığman’a cübbesini giydirerek göreve başlatan Genel Müdür Kondi, yeni görevinin kendisi ve Mersin için hayırlı olmasını temenni ederek, başarılar diledi. 4 yıl gibi bir süre içerisinde vatandaşlarla birlikte birçok hizmeti gerçekleştirmeye çalıştıklarını vurgulayan Kondi, "Görev süresi içerisinde Mersin’imizde gördüğüm en önemli özellik huzur içerisinde yaşanılabilen, saygının, karşılıklı anlayışın, nezaketin hakim olduğu, Akdeniz’in incisi, aynı zamanda birincisi olduğudur. Bu anlamda Mersin Müftüsü olarak atanan Aydın Yığman beyin şehrimizde güzel hizmetler yürüteceğine inancımız tam. Rabbim hayırlı, bereketli hizmetler nasip eylesin" dedi.

İl Müftüsü Aydın Yığman ise devletin kendilerine dini manada verdiği yetkiyi her alana ulaştırmaya çalışacaklarını belirterek, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, bütün ilçelerimizde ve köylerimizde en kılcal damarlara kadar biz görevlilerimizle beraber varız. Medeniyetimizin dört prensibi olan aklıselim, kalbi selim, nakli selim ve zevki selim ile din hizmetini baş tacı ederek görevlerimizi yerine getireceğiz. Farklı kitlelere, farklı insanlara, farklı muhataplara hitap ettiğimizin farkında olarak ittifak noktalarını pekiştirmek, ihtilaf noktalarını ademe mahkum etmek ve bunun bilincinde bir din hizmeti sunma gayreti içerisinde olacağımızı ifade etmek isterim. Genel Müdürümüz Şaban Kondi hocamızın ilimize yapmış olduğu büyük hizmetlerden dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.