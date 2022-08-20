Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor

Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü, 13 ilçede yürüttüğü çalışmalarla 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor.

İl Mili Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar çerçevesinde 10 yeni okul ve 242 yeni derslik yapılırken, 28 köy yaşam merkezinin yapımı tamamlandı. Tespit edilen 321 okulun donatım ihtiyaçları giderilirken, 431 okulun bakım onarım çalışmaları yapıldı. Tüm okul ve kurumlarda kütüphane kurulurken, kütüphanelerdeki kitap sayısı 1 milyon 180 bine ulaştı ve 181 okulda geri dönüşüm/sıfır atık kütüphanesi kuruldu. Yaz tatili döneminde 722 yaz okulunda 12 bin 282 öğrenciye, 584 yaz kursunda 10 bin 310 öğrenciye eğitim verildi. 117 okulda, okul öncesi öğrencilere yönelik yaz okulu açıldı. Hayat Boyu Öğrenme kurumlarınca da tatil sürecinde 271 kurs ile 88 bin 919 kursiyere eğitim verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, "Bin 280 okul, 30 bin öğretmen, 400 binden fazla öğrenci, 9 bilim sanat merkezi, 69 mesleki eğitim kurumu, 14 halk eğitimi merkezi, 1 olgunlaşma enstitüsü, 9 rehberlik araştırma merkezi, 1 hizmet içi eğitim enstitüsü, 11 öğretmenevi, 2 özel eğitim anaokulu, 10 e-sınav merkezi, 1 ölçme ve değerlendirme merkezi ile tüm hazırlıklarını tamamlamış olarak yeni eğitim öğretim yılında sevgili öğrencilerimizi bekliyoruz" dedi.