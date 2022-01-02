Mersin Metrosunun temeli yarın atılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan ve Başkan Vahap Seçer’in ’vizyon projesi’ olarak değerlendirdiği metronun temeli, 3 Ocak Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında atılıyor.

’Metro Projesi’nin bir medeniyet projesi olduğunu belirten Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Metronun temelini, Mersin’in 100. kurtuluş yıl dönümü olan 3 Ocak 2022 tarihinde atacağız. 3 Ocak 2022, Mersin için yeni bir milat olacak. Bu proje aynı zamanda Mersin’in gelmiş geçmiş en büyük yerel projesi olma özelliğini taşıyor. Mersin’de raylı sistemler döneminin başlayacağı bu projeyle, bizler de Mersin adına yeni bir yüzyıla yeni ufuklar açarak girmek ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir marka kent bırakma amacındayız” dedi.

“Metronun kent yaşamına çok önemli katkıları olacak”

’Raylı Sistemler Projesi’nin 3 etaptan oluştuğunu ve ilk etap olan batıda Mezitli Belediyesi eski hizmet binası ile doğuda eski otogar arasını kapsayan toplam 13.4 kilometrelik yeraltı metro inşaatının temelinin atılacağını hatırlatan Seçer, söz konusu yeraltı metrosunun da 11 istasyondan oluşacağını ifade etti. Metronun kent yaşamına çok önemli katkıları olacağını belirten Seçer, “Metro çok konforlu, çok süratli, çok ucuz bir toplu taşıma modeli ama kente katacağı başka önemli değerler de var. Bir kere kentin 4 ilçesini merkezle birbirine bağlayacak. 4 merkez ilçede yaşayan farklı sosyo-ekonomik yapıda, farklı sosyo-kültürel yapıdaki insanlar da metro aracılığıyla diğer bölgelere çok daha rahat ulaşma imkanı bulacak” diye konuştu.

“3 Ocak’ta saat 15.00’te Cumhuriyet Meydanı’ndayız”

3 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 15.00’te Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşecek olan törene büyük bir katılım beklediklerini kaydeden Seçer, “Temel atma töreninde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşu, oda, dernek ve sendika temsilcilerinin yanısıra vatandaşlarımızla birlikte olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşayacağız. Tüm halkımızla beraber 3 Ocak’ta saat 15.00’te Cumhuriyet Meydanı’nda Mersin Metrosunun temelini atacağız. Tüm hemşehrilerimi bu özel ve anlamlı günde birlikte olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.