Mersin Metro Projesi, 35 ülke ve 260 proje arasında finale kaldı

Mersin Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilecek olan ’Mersin Metrosu Hat-1 Projesi’nin, inşaat sektörünün en prestijli proje ve uygulama yarışmalarından ’AEC Excellence Awards 2020’de son 3 proje arasına girdiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ulaşım alanında kentin vizyon projesi olarak adlandırılan ve uzun süredir hayata geçirilmesi için yoğun çaba gösterilen ’Mersin Metrosu Hat-1 Projesi’, her yıl düzenlenen ve inşaat sektörünün en prestijli proje ve uygulama yarışmalarından olan ’AEC Excellence Awards 2020’de son 3 proje arasına kalarak finalist oldu. Yurtdışından nitelikli ve saygın firmaların yoğun ilgi gösterdiği proje, bu kez de tasarım yönüyle Mersin’in adını uluslararası alanda duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde yapılan ve şeffaf bir biçimde sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan projenin ’ön yeterlilik ihalesi’ne, yerli ve yabancı iş ortaklarının da bulunduğu birçok firmanın katılımıyla 13 teklif sunulmuştu. İnşaat sektöründe son yıllarda dünya ülkelerinde tercih edilen bir tasarım teknolojisi olan BIM ile tasarlanan Mersin Metrosu Hat-1 Projesi, bu kategoride yarışan 35 ülke ve 260 proje arasından finale kalmayı başardı. BIM teknolojisi sayesinde çok kısa sürede tamamlanan tasarım, yapım aşamasında karşılaşılabilecek olası sorunların çözülmesine olanak sağlıyor ve bu sayede inşaat maliyetlerini de en aza indiriyor.

Proje ve tasarım çalışmaları 8 ay gibi kısa bir sürede tamamlanmıştı

Proje ve tasarım çalışmaları, Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Raylı Sistemler Şubesi proje kontrol birimi ile Prota tasarım ekiplerinin işbirliği ile koordineli bir şekilde 8 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Proje, estetik tasarımı ve optimum mühendislik çözümleri ile de jürinin büyük beğenisini toplayarak finale kaldı. Kazanan projeler 17 Kasım’da çevrimiçi olarak gerçekleşecek olan etkinlikte duyurulacak.