Mersin Kitap Fuarı 7. kez kapılarını açtı

Mersin Kitap Fuarı, Mersin Büyükşehir Belediyesinin de destekleriyle bu yıl 7. kez Yenişehir Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı.

Mersin Kitap Fuarı’nın açılışında konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, kitap okumanın öneminin ne kadar anlatılırsa anlatılsın yetersiz kalacağını ifade ederek, “Kitaplar, zihnimizi ve yolumuzu aydınlatan kaynaklardır. Hiçbir beklenti olmadan, size bir dünyanın kapısını açar ve sizin o kapıdan içeri girmenizi sağlar. O kapıyı araladığınızda aydınlanırsınız. Okudukça yeni şeyler keşfedersiniz. Burada açılışını yapmış olduğumuz kitap fuarının da Mersin için ve buradan faydalanacak olan vatandaşlarımız için kıymeti çok yüksek” dedi.

“Okumak kadar insan ufkunu açan pek az faaliyet vardır”

Yaptığı konuşmada kültür, sanat ve bilgi dolu bir etkinlikte bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, bilgiye ulaşmanın yolunun da okumaktan geçtiğini kaydeden Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Gülcan Kış, “Okumayan insan öğrenemez, düşünemez ve sorgulayamaz. Şu gerçeği de belirtmek isterim ki, okumak kadar insan ufkunu açan pek az faaliyet vardır” diye konuştu.

Okuma alışkanlığının artması için fuarların önemli olduğuna vurgu yapan Kış, bir toplumda okuyan, kültürlü insanların sayısının artmasıyla, o toplumun da ona paralel olarak gelişeceğini vurguladı. Kitap fuarlarının kültürel zenginleşme anlamında önemli bir alan olduğuna dikkat çeken Kış, “Fuarlar bilginin korunması, yaşatılması ve yayılması demektir. Bu nedenle kitap fuarlarımızın sürekliliğinin sağlanması, etkinliğinin artırılması kentimiz için çok önemlidir. Mersin’in her anlamda gelişmesi biraz da buna bağlıdır” ifadelerini kullandı.

“Aydınlığın yolunun, eğitim ve bilimden geçtiğini bilen yöneticileriz”

Büyükşehir Belediyesinin, vatandaşların okuma alışkanlığını artıracak projelere ağırlık verdiğine değinen Kış, “Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizin 6 farklı bölgesinde okuma salonlarını hizmete sunduk. Kültür Park içerisinde yer alan ve içinde dijital kütüphanenin de bulunduğu, 7/24 açık olacak ‘Adres Okuma Salonu’ çok yakında hizmete girecek. Bununla birlikte pek çok ilçemizde okuma salonları ve kütüphaneleri, yakın zamanda hizmete sunmanın hazırlıklarını yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Gülcan Kış, hem Mersin Büyükşehir Belediyesinin standını hem de diğer stantları gezerek yazarlarla bir araya geldi ve sohbet etti.