Mersin İşkur’dan öğrencilere meslek seçimine destek semineri
MERSİN İŞKUR İL MÜDÜRLÜĞÜNCE, İŞ ARAYAN VE İŞVERENLERE YÖNELİK HİZMETLERİN YANI SIRA MESLEK SEÇME AŞAMASINDA OLAN ÖĞRENCİLERE MESLEK SEÇİMİNE DESTEK SEMİNERLERİ DÜZENLENDİĞİ BİLDİRİLDİ.
Mersin İşkur İl Müdürlüğünce, iş arayan ve işverenlere yönelik hizmetlerin yanı sıra meslek seçme aşamasında olan öğrencilere meslek seçimine destek seminerleri düzenlendiği bildirildi.
Mersin İşkur bünyesinde çalışan meslek danışmanları tarafından gerçekleştirilen seminerlerde, doğru meslek seçmenin önemi vurgulanıyor. Bu çerçevede, Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde staj gören 10 lise öğrencisine yönelik seminer gerçekleştirildi. Seminerde İş ve Meslek Danışmanı Beril Alyamaç tarafından ’meslek nedir, neden doğru meslek seçilmeli, yanlış meslek seçiminin doğurduğu olumsuz sonuçlar nelerdir, kendini tanımak (farkındalık), mesleklerin eğitim kriterleri, İşkur’un meslek seçimine yönelik hizmetleri, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini öğrenebilecekleri mesleki yönelim test bataryası’ konularında bilgiler verildi.
Eğitim sonunda öğrencilerin meslek seçimi ile ilgili soruları yanıtlanarak, meslek seçimine destek olmak amacıyla ’mesleki yönelim test bataryası’ online olarak uygulandı.
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