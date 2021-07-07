Mersin İŞKUR’dan meslek seçimi semineri

Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, işverenlere yönelik hizmetlerinin yanı sıra öğrencilere yönelik olarak meslek seçimi seminerleri ve iş gücü piyasası eğitimlerine devam ediyor.

Mersin İŞKUR bünyesinde çalışan iş ve meslek danışmanları tarafından gerçekleştirilen seminerlerde, doğru meslek seçmenin önemi vurgulanıyor. Bu kapsamda Mersin Çalışma ve İş Kurumu toplantı salonunda, çocuk evleri sitesinden 10 öğrenciye yönelik düzenlenen seminerde, İş ve Meslek Danışmanı Süleyman Erkan Şanlı tarafından, ’meslek nedir, iş nedir, neden doğru meslek seçilmeli, yanlış meslek seçiminin doğurduğu olumsuz sonuçları, mesleklerin eğitim kriterleri, İŞKUR’un meslek seçimine yönelik hizmetleri, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini öğrenebilecekleri mesleki yönelim test bataryası’ gibi konularda bilgilendirme yapıldı. Eğitim sonunda öğrencilerin meslek seçimi ile ilgili soruları yanıtlanarak, öğrencilere meslek seçimine destek olmak amacıyla mesleki yönelim test bataryası online olarak uygulandı.