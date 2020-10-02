Mersin İŞKUR’dan kamuda staj gören öğrencilere eğitim

Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İş Kulübü, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen Staj Seferberliği Programı kapsamında kamuda staj gören üniversite öğrencilerine işgücü piyasasına hazırlık eğitimi verdi.

Mirsin İŞKUR’dan yapılan açıklamaya göre İş Kulübü, dezavantajlı gruplara yönelik eğitimlerine Mersin İŞKUR koordinasyonunda ve Profesyonel İnsan Kaynakları Platformu işbirliğinde Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen Staj Seferberliği Programı kapsamında kamuda staj gören üniversite öğrencilerine yönelik olarak verdiği işgücü piyasasına hazırlık eğitimleriyle devam ediyor. Bu kapsamda, Mersin Defterdarlığında staj gören üniversite öğrencilerine işgücü piyasasına hazırlık eğitimi verildi. Öğrencilere, eğitim sonunda katılım sertifikası verildi.

Eğitimlerinde öğrencilere özgeçmiş hazırlama beden dili, imaj yönetimi, mülakat teknikleri konularında İş Kulübü liderleri tarafından ücretsiz uygulamalı eğitimler verilmesinin yanı sıra Profesyonel İnsan Kaynakları Platformu üyesi bir otelin insan kaynakları yetkilisi Didem Zeten Avcı tarafından iş yerinde mülakat yapma teknikleri anlatıldı.

İş Kulübü eğitimi sırasında öğrencilere iş hayatına yönelik bilgiler veren Mersin İŞKUR İl Müdürü Halil Bozkurt, işsizlikle mücadele çerçevesinde dezavantajlı grupların istihdama katılması amacıyla İş Kulübünün çalışmalarıyla iş arayanlara yol gösterdiğini, kadınların, engellilerin, iş gücü piyasasından uzak kalmış vatandaşların, gençlerin, öğrencilerin, geçici koruma altındakilerin işe girişlerinin önündeki engelleri kaldırmak üzere kişiye özgü çözümler sunduğunu ve katılımcıların iş hayatına bir adım önde hazırlandığı ifade etti.