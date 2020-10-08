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Mersin İŞKUR İş Kulübünün ‘iş hayatına hazırlık’ eğitimleri sürüyor

MERSİN İŞKUR İŞ KULÜBÜNÜN, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ VE MEZUNLARINA YÖNELİK ONLİNE OLARAK GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ‘İŞ HAYATINA HAZIRLIK’ EĞİTİMLERİ SÜRÜYOR.

MERSİN 08.10.2020, 11:01
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Mersin İŞKUR İş Kulübünün ‘iş hayatına hazırlık’ eğitimleri sürüyor

Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İş Kulübünün, üniversite öğrencileri ve mezunlarına yönelik online olarak gerçekleştirdiği ‘iş hayatına hazırlık’ eğitimleri sürüyor.

Mersin İŞKUR koordinasyonunda, İş Kulübü, Mersin Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Çağ Üniversitesi, Toros Üniversitesi ve Profesyonel İnsan Kaynakları Platformu işbirliğinde yürütülen İş Kulübü eğitimleri, küresel salgın nedeni ile alınan önlemler kapsamında yeni dönemde uzaktan eğitim olanakları ile devam ediyor.

Mersin İŞKUR’dan yapılan açıklamaya göre, iş yaşamına hazırlanan, üniversite öğrencisi veya üniversiteden yeni mezun gençlerin iş arama sürecinde ihtiyaç duyacağı özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, mülakat canlandırmaları gibi başlıklarda uygulamalı eğitimler almaları amacıyla çalışmalarını sürdüren İş Kulüpleri, katılımcı adaylarının talepleri ile eğitimlerini online olarak sürdürüyor. Bu kapsamda, Mersin İŞKUR İş Kulübü tarafından online olarak üniversite öğrencilerine, özgeçmiş hazırlama, beden dili, imaj yönetimi, mülakat teknikleri konularında İş Kulübü Lideri Nilgün Deli tarafından ücretsiz uygulamalı eğitimler verildi. Ayrıca, Profesyonel İnsan Kaynakları Platformu üyesi bir firmanın insan kaynakları şefi Osman Akça da öğrencilerin bir iş yerinde mülakatın nasıl yapıldığını deneyimlemeleri ve iş hayatına bir adım önde başlamaları amacıyla mülakat canlandırmaları yapıldı. Eğitimlerin sonunda öğrencilere e-sertifika verildi.

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