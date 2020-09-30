Mersin İŞKUR İş Kulübünden iş hayatına hazırlık eğitimi
MERSİN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KOORDİNASYONUNDA MERSİN İŞKUR İŞ KULÜBÜ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ, TARSUS ÜNİVERSİTESİ, ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ, TOROS ÜNİVERSİTESİ, PROFESYONEL İNSAN KAYNAKLARI PLATFORMU İŞBİRLİĞİNDE YÜRÜTÜLEN VE KÜRESEL SALGIN NEDENİ İLE ALINAN ÖNLEMLER KAPSAMINDA DÜZENLENEN İŞ KULÜBÜ EĞİTİMLERİ, YENİ DÖNEMDE UZAKTAN EĞİTİM OLANAKLARI İLE DEVAM EDİYOR.
Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) koordinasyonunda Mersin İŞKUR İş Kulübü, Mersin Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Çağ Üniversitesi, Toros Üniversitesi, Profesyonel İnsan Kaynakları Platformu işbirliğinde yürütülen ve küresel salgın nedeni ile alınan önlemler kapsamında düzenlenen İş Kulübü eğitimleri, yeni dönemde uzaktan eğitim olanakları ile devam ediyor.
Mersin İŞKUR’dan yapılan açıklamaya göre, iş yaşamına hazırlanan üniversite öğrencisi veya üniversiteden yeni mezun gençlerin, iş arama sürecinde ihtiyaç duyacakları özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, mülakat canlandırmaları konularında uygulamalı eğitimler almaları amacıyla çalışmalarını sürdüren İş Kulüpleri, katılımcı adaylarının talepleri ile eğitimlerini online olarak sürdürüyor. Bu kapsamda Mersin İŞKUR İş Kulübü tarafından online olarak üniversite öğrencilerine, özgeçmiş hazırlama, beden dili, imaj yönetimi, mülakat teknikleri konularında İş Kulübü Lideri Ahmet Turna tarafından ücretsiz uygulamalı eğitimler veriliyor.
Öte yandan, Profesyonel İnsan Kaynakları Platformu üyesi bir firmanın insan kaynakları yetkilisi Revşen Öz tarafından öğrencilerin bir iş yerinde yapılan mülakatı deneyimlemeleri ve iş hayatına bir adım önde başlamaları amacıyla mülakat canlandırmaları yapıldı. Eğitimlerin sonunda öğrencilere e-sertifika verildi.
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|9
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