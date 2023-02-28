Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hatay’da ’Destek Koordinasyon Merkezi’ açıyor

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü hayat boyu öğrenme kurumlarında görev yapan 2 idareci ve 5 öğretmenden oluşan ekip, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce oluşturulan ’Destek Koordinasyon Merkezinde’ hayat boyu öğrenme kursları açmak ve vatandaşlara destek olmak için Hatay’a uğurlandı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler dolayısıyla Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü bölgeye yönelik faaliyetlerine devam ediyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Türkiye olarak zorlu süreçleri aşmak için devlet ve millet olarak omuz omuza verdiklerini kaydetti.

Türkiye’nin her yerinden afet bölgesine yardımlar gönderildiğini kaydeden Koca, "Bizler de Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak afet bölgesine her türlü katkıyı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Hayat Boyu Öğrenme kurumlarımızın tamamında öğretmenlerimiz, usta öğreticilerimiz, kursiyerlerimiz canla başla çalışarak afet bölgesinde ihtiyaç duyulan birçok malzemenin üretimini yapıyorlar. Bugün Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzce oluşturulan ’Destek Koordinasyon Merkezi’ ne katkı sunmak üzere hayat boyu öğrenme ekibimizi Hatay iline uğurluyoruz" dedi.

Söz konusun ekibin yarın Hatay’a ulaşacağını dile getiren Koca, "Destek Koordinasyon Bölgesinde görev yapacak ekibimiz yine hayat boyu öğrenme kurumlarımız tarafından üretilen çeşitli yardım ve açılacak kurslar için ihtiyaç duyulan sarf malzemelerini de bölgeye götürüyorlar. Hayat Boyu Öğrenme birimimizin Mobil Kurs Aracı da yarın itibariyle açık öğretim kayıtları almak ve kurs vermek amacıyla Hatay’a ulaşacak" ifadelerini kullandı.