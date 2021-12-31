Mersin, ihracatını 11 ayda 3 milyar 709 milyon dolara yükseltti

Mersin, bu yılın ilk 11 ayında ihracatını 3 milyar 709 milyon dolara yükseltti. Mersin’in kasım ayı ihracatı yüzde 35,8 artarak 421 milyon 496 bin dolar olurken, ithalatı ise yüzde 105,6 oranında artışla 426 milyon 526 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, TÜİK ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici Dış Ticaret İstatistikleri Kasım 2021 sonuçları değerlendirildi. Buna göre, Türkiye’nin ihracatı kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,7 artarak 21 milyar 506 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 27,3 artışla 26 milyar 908 milyon dolar olarak gerçekleşti. Genel ticaret sistemine göre ihracat, 2021 Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33,8 artarak 203 milyar 94 milyon dolar, ithalat ise yüzde 23 artarak 242 milyar 443 milyon dolar oldu.

Mersin’in kasım ayı ihracatı 421 milyon 496 bin dolar

TÜİK açıklamasında, Mersin’in dış ticaret verilerine de yer verildi. Buna göre, Mersin’de ihracat kasım ayında 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 35,8 oranında artarak 421 milyon 496 bin dolara yükseldi. Geçen ekim ayında 428 milyon 934 bin dolarla yılın en yüksek ihracat rakamına ulaşan Mersin, ilk 11 ayda da toplam 3 milyar 709 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Mersin’in ilk 11 aylık ithalatı da 3 milyar dolara yaklaştı

Öte yandan, Mersin’de ithalat ise kasım ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 105,6 oranında artışla 426 milyon 526 bin dolara yükseldi. Mersin’in ilk 11 aydaki ithalat toplamı da 3 milyar 413 milyon 407 bin dolara yükseldi.