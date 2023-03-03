Mersin için kuraklık uyarısı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mersin’in ‘çok şiddetli kuraklık’ kategorisine geçtiğini belirterek, "Depremle artan, yaz aylarında daha da artacak nüfusumuzu öngörerek çalışmalarımıza hız kazandırdık. Pamukluk Barajı arıtma-isale hattı geç kalmadan başlatmalıdır. Her damla su çok kıymetli” dedi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 11 ili etkisi altına alan deprem felaketinden etkilenen şehirlerden birisi de Mersin oldu. Deprem bölgelerinden yoğun göç alan kentlerin başında gelen Mersin’de su kullanımı da kış şartlarına göre artış gösterdi. Bununla birlikte yaşanan kuraklık sebebiyle de önümüzdeki günlerde su sıkıntısı çekilebileceğine dikkat çeken MESKİ, suyun tasarruflu kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

“İlimiz en son yayınlanan kuraklık haritasında ‘olağanüstü kurak iller’ arasında yer almakta”

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı Emel Deniz Avcı, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün düzenli aralıklarla vermiş olduğu kuraklık haritalarından söz ederek, “İlimiz en son yayınlanan kuraklık haritasında ‘olağanüstü kurak iller’ arasında yer almakta. Bunun hem ne yazık ki şu anda mevcutta olan iklimle alakalı bir sıkıntısı varken, yağışlarla alakalı bir durumu varken bununla birlikte ilimizdeki hızlı nüfus artışı ile birlikte de ciddi problem yaşıyor durumdayız. Özellikle Suriyeli mülteciler ve bununla beraber en son yaşanan deprem felaketi sonunda ilimize yaşanan göçle birlikte su tüketimimiz ciddi oranda arttı. Bu da beraberinde bazı sorunları getiriyor” diye konuştu.

“Nüfusumuz neredeyse 2 milyon 700 bini bulmuş vaziyette”

MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Avcı, “Her ne kadar ilimizin tabela nüfusu 2 milyon olsa da şu anda bir gerçeklik var ki bu 2 milyonun üzerinde, yaklaşık 700 bine yakın vatandaşımız şu anda Mersin’de ikamet eder vaziyette. Bunların arasında hem Suriyeli mülteciler hem Rusya savaşından ülkemize gelen misafirlerimiz ve bunun yanında depremden etkilenen vatandaşlarımızla birlikte nüfusumuz neredeyse 2 milyon 700 bini bulmuş vaziyette. Bu da su tüketiminde beraberinde bir artışı getiriyor. Bizim en fazla pik dönem dediğimiz geçen yılki Kurban Bayramı dönemindeki su tüketimi ile kıyasladığımızda ortalama yüzde 15’lik bir artışı şu dönemde görebilir vaziyetteyiz” ifadelerini kullandı.

“Pamukluk Barajı devreye alınması gerekmekte”

Mersin’in yüzde 72’sine hitap eden Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Berdan Barajının şu anda aktif olarak ve tam kapasiteyle çalıştığını kaydeden Avcı, “Pamukluk Barajı ivedilikle devreye alması gerekmekte. Aksi takdirde daha büyük problemlerle karşılaşacağız. Biz MESKİ Genel Müdürlüğü olarak tüm kaynaklarımızı izlediğimiz, tüm içme suyu şebekemizi izlediğimiz, bununla beraber yine atıksu arıtma tesislerimizi ve aboneleri izlediğimiz Merkezi Veri Depolama Sistemi dediğimiz SCADA sistemimiz aktif olarak devrede. Bu SCADA sistemi ile online müdahaleleri gerçekleştirip, kaynaktan deşarja kadar suyu her basamakta izleyip, kayıp-kaçak oranlarını azaltıyoruz. Şehri belli basınç bölgelerine böldük, bu basınç bölgeleriyle beraber su tüketimlerinin, arızaların düzenli olarak takibini yapıyoruz” şeklinde konuştu.

“Her damla suyun ne kadar önemli olduğu bilinciyle, arıttığımız atık suları da değerlendiriyoruz”

MESKİ olarak akıllı şehirler kapsamında akıllı sayaç uygulamasına da başladıklarını belirten Avcı, bu sayede kayıp-kaçak oranlarını azaltıp, su tüketimindeki rejimlerin düzenli olarak takibini yaptıklarını kaydetti. Avcı, şöyle devam etti; "Her damla suyun ne kadar önemli olduğu bilinciyle, arıttığımız atık suları da değerlendiriyoruz. Çünkü su tüketiminin oldukça büyük bir kısmı atık suya dönüşüyor. Bizim toplamda 25 tane atıksu arıtma tesisimiz şu anda mevcut ve aktif olarak devrede. Atıksu arıtma tesislerinde arıttığımız suların kalitesi son derece iyi olduğu için Türkiye’nin en büyük geri dönüşüm projelerinden bir tanesi olan Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisinde deşarj ettiğimiz suyun şu anda Şişecam Soda Sanayi A.Ş. ile yaptığımız protokol çerçevesinde 4 bin metreküp saatlik bir kısmını değerlendirmesi için onlara vereceğiz. Böylelikle onların kullandığı temiz suyu azaltmış olacağız. Bu da su döngüsü ve su sürdürülebilirliği açısından bizim için son derece önemli. Yine diğer tesislerimizde de orta refüj sulamada, benzer şekilde tarımsal sulamada kullanmak için de çalışmalarımız hızla devam ediyor. Kaynaktan deşarja kadar suyun ne kadar önemli olduğunu bilip, gözümüz, kulağımız suda, tüm çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz.”

“Gerekli önlemlerin önceden alınması gerekiyor”

Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Kemal Zorlu, kentin son açıklanan haritaya göre ‘çok kurak iller’ arasında değerlendirildiğini hatırlatarak, bunu vatandaşların da yakından hissettiğinden söz etti. Zorlu, “Yağmur ve kar yağışı yok. Yaylalarımıza baktığımızda normalde beyaz olarak görmemiz gereken yerlerin aslında yeşil ya da kahverengi olduğunu görüyoruz. Tabi bu durum şu anda belki çok hissetmesek bile, yazın su açısından ciddi sıkıntılar oluşturacak bir durum. Bunun sebebi nedir diye bakacak olursak; global anlamda iklim değişikliklerini tanımlarken aslında biz bunun dramatik olan iklim olayları ile neticelendiğini ifade ediyoruz. Yani normalde olması gereken yağışların olmaması ya da zamanında olmaması, çok kısa zamanlarda çok yoğun miktarda yağışın gerçekleşmesi gibi olaylarla karşımıza çıkıyor. Bunun yanında su kaynaklarımızın dışında, yangın vesaire gibi olaylar da benzer şekilde bu iklim değişikliklerinin sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Bu tür durumları insan hayatına doğrudan etki eden durumlar şeklinde hissediyoruz. Bunun için gerekli önlemlerin önceden alınması gerekiyor” dedi.

“Mersin’in üzerinde 700 bin ekstra nüfusun oluşturduğu baskı sonucunda su konusunda ciddi sıkıntılar çekeceğimiz aşikar”

Yaklaşık 20 gün önce yaşanan depremin ardından acı bir tablonun ortaya çıktığını kaydeden Zorlu, “11 ilin doğrudan etkilendiği, dünyanın en büyük felaketlerinden birisini yaşadık. Tabi bu illerde yaşayan vatandaşlarımızın da oradan çıkma imkanlarını buldukları noktada ilk geldikleri il de Mersin. Biz bu kentte yaşayan insanlar olarak gündelik hayatımızda bunun farkına zaten varıyoruz ama bunu bize gösteren veriler de var. MESKİ Genel Müdürlüğümüzün su kullanım istatistiklerindeki değişimi değerlendirdiğinde yaklaşık olarak yüzde 15 civarında bir artışın olduğunu ifade ettik. Bu da 300-400 bin ekstra nüfus anlamına geliyor. Zaten kentimizde yaklaşık olarak 300-350 bin başka ülkelerden gelen misafirlerimiz var. Bunlarla ve depremden gelen vatandaşlarımızla birlikte aşağı yukarı 700-800 bin civarında fazladan nüfus bu kentte şu anda yaşıyor. Tabi bu kolay bir şey değil. Kuraklık yaşadığımız şu günlerde Mersin’in üzerinde 700 bin ekstra nüfusun oluşturmuş olduğu baskı sonucunda su konusunda ciddi sıkıntılar çekeceğimiz aşikar" diye konuştu.