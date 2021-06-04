Mersin Büyükşehir Belediyesinin, ‘Başımız dik, gözümüz zirvede’ sloganıyla alanında uzmanları ve gençleri buluşturduğu Mersin Gençlik Teknoloji Zirvesi sona erdi. Zirvenin kazanan 20 takımı belirlendi. 5 gün süren etkinlik boyunca bin 700 öğrencinin eğitim alması sağlandı. Jüri tarafından ön değerlendirmeye alınan projeler son olarak halk oylamasına sunuldu ve 12 bin 455 vatandaş tarafından oylandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi öncülüğünde düzenlenen, alanında uzmanları ve gençleri buluşturan Mersin Gençlik Teknoloji Zirvesi tamamlandı. Etkinlikte, online platformda alanında uzmanlar ile 11-18 yaş arasındaki Türkiye genelinde bulunan teknoloji takımlarından oluşan 60 öğrenci gün boyunca projelerini 226 katılımcı öğrenci ile paylaştı.

Teknoloji alanında uzman isimler, yaptıkları sunumlarda öğrencilerle gelecekteki kariyer yolculuklarında teknolojiyi etkili ve üretim amaçlı nasıl kullanabileceklerine dair görüşlerini ve deneyimlerini paylaştı. Eğitimlerin ardından 48 saatlik Endüstri 4.0 Temalı Hackathon proje geliştirme süreci başladı ve öğrenciler projelerini jüriye sundu.

Kazanan 20 takım belirlendi

Mersin Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan jüri, öğrencilerin projelerini ön değerlendirmeye aldı. Ön değerlendirme sonrasında yeni nesil dijital öğrenme platformu EducatHUB üzerinden projeler halk oylamasına sunuldu. 3 gün süren halk oylamasında projelere toplam 12 bin 455 vatandaş tarafından oy verildi. Gençlik ve Teknoloji Zirvesinde hafta boyunca süren etkinliklerde bin 700 öğrencinin eğitim alması sağlandı.

Kazanan 20 takımdan ilk 10 takım, 26-27 Haziran’da Tarsus Gençlik Kampında düzenlenecek olan Uluslararası Robot Turnuvasına 1 hafta süreyle takımıyla ve mentoruyla konaklamalı olarak katılım hakkı kazandı. 11-15 arasındaki takımlar, 1 yıllık dijital öğrenme platformu lisansı elde ederken, 16-20 arasındaki takımlar ise Stembox proje kiti ile ödüllendirilecek.