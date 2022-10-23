Mersin Gençlik Festivali ’Duman Konseri’ ile sona erdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘geç kalma genç kal’ sloganıyla bu yıl ilk kez düzenlenen Mersin Gençlik Festivali, dolu dolu programların ardından sona erdi.

Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda gerçekleştirilen festivalin 2. ve son gününde de gençler birbirinden güzel ve eğlenceli aktivitelerle festivalin tadını çıkardı. Festivalin akşam bölümünde Duman’ın muhteşem konseriyle coşan gençler, geceyi DJ Deeperise’in performansı ile tamamladılar.

“Hepimiz bir aradayız, eşitiz ve hiçbir ayrım yok”

Festival atmosferini gençlerle paylaşan ve ünlü rock grubu Duman’ın konserinden önce sahneye çıkarak gençlere seslenen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, her şeyin ilacının sevgi ve kişilerin birbirini sevmesi olduğunu söyledi. Seçer, “Ben Mersin’in başkanı olduğum sürece, siz rahat olun. Gençleri seviyoruz. Her şeyin ilacı sevgi, birbirimizi sevmek. Bakın bir aradayız. Ne kadar güzel. Hepimiz eşitiz ve hiçbir ayrım yok. Siyaseti falan bırakın; sevgi kazansın, dostluk kazansın, birlik kazansın, beraberlik kazansın” dedi.

“Festival hoşunuza gidiyor mu? Bunu her yıl yapalım mı?” diye soran Başkan Seçer’e, alanı dolduran binlerce genç hep bir ağızdan “Evet” yanıtını verdi. Gençlik Festivali’ni ilk kez düzenlediklerini, bundan dolayı bazı eksikler olabileceğini söyleyen Başkan Seçer, “Önemli olan sizin düşünceniz. Siz nasıl buldunuz, bir eksik var mıydı?” diye sorduğu soruya da, “Hayır” cevabını aldı.

“Gerçekten de bugüne kadar Mustafa Kemal’den daha güzelini tanımadık”

Gelecek yıl festivalin daha da güzel olacağını, etkinlikleri zenginleştireceklerini söyleyen Başkan Seçer, “2 gündür bu alan çok kalabalık, şu anda arka tarafları göremiyorum. Hani Duman o meşhur şarkısında, ‘kimseyi tanımadım ben, senden daha güzel’ diyor ya. Benim aklıma o an hemen Mustafa Kemal Atatürk geliyor. Gerçekten de bugüne kadar, ondan daha güzelini tanımadık. Bugün güzel bir gece olsun. Güzel güzel şarkılar söyleyin, keyifli dakikalar yaşayın, dertlerinizi unutun. Bizler sizlerin daima yanındayız. Öğrencilerimizin, çalışanlarımızın, bütün gençlerimizin. Hepinizi kucaklıyorum. Sizler benim evladımsınız, canımsınız, ciğerimsiniz. Siz Mersin’i seviyorsunuz, Mersin de sizi çok seviyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Seçer konuşmasının ardından, gençlerle hep birlikte sahneden hatıra fotoğrafı çektirdi. Seçer’in konuşmasının ardından sahne alan Duman, sevilen şarkılarını gençlerle hep bir ağızdan söyledi. Duman konserinin ardından da, Dj Deeperise’in performansı ile gençler ‘Mersin Gençlik Festivali’nde müziğe ve eğlenceye doydu.

Gençler festivali çok beğendiler

2 gün süren Gençlik Festivali’ndeki etkinlikleri ve konserleri takip eden gençler, bu tür etkinliklerin önemli olduğunu ve kendileri açısından büyük bir boşluğu doldurduğunu dile getirdiler. Özellikle öğrencilerin, kısıtlı bütçeleriyle böylesi etkinliklere her zaman gitmelerinin zor olduğunu dile getiren gençler, Mersin Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği bu tür ücretsiz festivaller sayesinde, bu açığın kapatıldığını vurguladılar.