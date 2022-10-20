Mersin Gençlik Festivali 21-22 Ekim’de

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, gençlerin doyasıya eğlenebilmeleri için düzenlediği ilk Gençlik Festivali, 21-22 Ekim tarihlerinde Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda yapılacak.

Pop müziğin sevilen isimlerinden İrem Derici 21 Ekim’de saat 22.00’de Mersin’de sevenleriyle buluşacak ve sevilen şarkılarını Mersinli gençler için seslendirecek. Saat 19.00’da başlayacak olan programda ana sahnede MC Halil Bal, DJ Öznur Uyanık, MC Halil Bal-DJ Orkun Sofuoğlu gençlerle buluşacak. İrem Derici’den önce ise saat 20.30’da Berkcan Güven sahne alacak. Performans sahnesi ve aktivite alanında ise, DJ performansları, en ilginç fotoğraf yarışması, Eda Karadoğan Cosplay Workshop ve Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası etkinlikleri olacak. 22 Ekim’de ise tarzı ve şarkıları ile en sevilen rock gruplarından olan Duman sahnede olacak. Saat 21.00’de başlayacak olan Duman konserinin ardından saat 23.00’te Deeperise sahne alacak. Yine saat 19.00’da başlayacak olan konser programında sırasıyla, MC Halil Bal, DJ Öznur Uyanık, MC Halil Bal-DJ Orkun Sofuoğlu sahne alacak.

Tüm gün sürecek olan performans sahnesi ve aktivite alanında da DJ performansları, Melodi Kızılgün/Anime-Oyun Trivia ve Ödüllü Cosplay Show olacak. Konserlerin yanı sıra alanda kurulacak olan çadırlarda ayak voleybolu, retro oyunlar istasyonu, langırt, basket, pubg gibi birbirinden eğlenceli oyunlar ve etkinlikler gençleri bekliyor olacak. Detaylara mersin.bel.tr ve TEKSİN uygulaması üzerinden ulaşılabilir. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, Mersin’de yaşayan ve Mersin’e yeni gelen gençlerin kaynaşması için değişik etkinlikler yaptıklarını belirterek, “Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak ilimizde üniversite kazanıp da okumaya gelen gençlerimizi, burada en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Başka şehirlerden kentimize gelen gençlerin birbirleriyle kaynaşmaları ve burada kendilerini aile ortamında hissetmeleri için bir dizi etkinlikler yapıyoruz” dedi.

Bu etkinliklerden biri olan Gençlik Festivali çerçevesinde önemli sanatçıları Mersin’de gençlerle buluşturacaklarını sözlerine ekleyen Taşkın, “Bu sanatçılardan gençler tarafından çok beğenilen İrem Derici 21 Ekim’de, Duman grubu da 22 Ekim’de sahne alacak. Ayrıca sportif etkinlikler var. Gençlere yönelik dijital spor oyunları var. Festivalimiz içerisinde mini söyleşiler de yer alacak. Kısacası dolu dolu bir festival olacak. Bütün gençleri, özellikle üniversite gençliğini bu festivale bekliyoruz” diye konuştu.