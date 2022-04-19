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Mersin gazeteciler, iftar sofrasında buluştu

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi ile Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) işbirliğinde, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programı, yerel ve ulusal basın yayın kuruluşlarında çalışan gazetecileri bir araya getirdi.

MERSİN 19.04.2022, 14:34
Mersin gazeteciler, iftar sofrasında buluştu

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi ile Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) işbirliğinde, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programı, yerel ve ulusal basın yayın kuruluşlarında çalışan gazetecileri bir araya getirdi.

Akdeniz Belediyesi tarafından MGC’ye kazandırılan yeni hizmet binasında düzenlenen ve gazetecilerin yoğun katılım gösterdiği buluşmaya, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, MGC Başkanı Kaya Tepe, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de katıldı. Gazetecilerle buluşmasında Başkan Gültak, seçimlerin üzerinden geçen 3 yılda hayata kattığı hizmet ve projelerin yanı sıra, yakın zamanda kente kazandırılması planlanan projeleri de anlattı, Mersin ve Akdeniz’in değişimi yakalayabilmesi için gazetecilerden ve kent dinamiklerinden destek istedi. “Biz sadece konuşmuyoruz, ayrıca icraat de yapıyoruz” diyen Başkan Gültak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın açıkladığı son verilere göre Akdeniz ilçesinin Türkiye geneli sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmişlik endeksinde, geçen 4 yılda 20 sıra yükselip 123’üncü sıradan 103’üncü sıraya çıktığına dikkat çekti. Gültak, “Akdeniz ilçemizin Türkiye geneli sıralamasında 2017-2021 arasındaki 4 yılda Akdeniz ilçemiz gelişmişlik anlamında 20 sıra birden yükseldik. Mersin’de ikinci ilçeyiz, ilk ilçemiz Türkiye genelinde 49’uncu sırada yer alan Yenişehir. Buraya son 4 yılda gelmiş ve hızlı bir yükseliş yakalamışız. Biz rakamlarla ve yaptığımız işlerle konuşuyoruz. Kalan 2 yıllık görev süremizde de Akdeniz’i daha da yükseltmek için çalışacağız” diye konuştu.

“İlaçlar acıdır ama tedavi eder”

Gültak, Mersin’in en büyük sorunlarından birinin imar ve kaçak yapılan yapı stokları olduğunun altını çizerek, "Bu sorunları çözemediğimiz sürece bu şehir yaşanabilir bir şehir olamaz. Evet, bunun acı bir reçetesi var ama bu reçeteyi de uygulamaz isek hiçbir şey düzelmez, iyileşmez. Bunun tek formülü de yerinde kentsel dönüşümdür. Yıllardır sadece konuşulan bu projeyi hayata geçirmek bize nasip oldu. Çay Mahallesi’nde 415 konut bitti. Çay Mahallesi’ni 5 etaba böldük çünkü 2 bin 400 konut var. İlk etap görüşmeleri bitti sayılır. Şu an yüzde 77 imzaya hazır hak sahibi vatandaşımız var. Bu bir devrimdir arkadaşlar. Hani vatandaş kentsel dönüşüme razı değildi? Hani insanlar mağdur olacaktı? İlk etapta yüzde 77’yi bulduk ve görüşeceğimiz 4 etap daha var. Kürt kardeşlerimiz, parkları ve yeşil alanları, geniş sokak ve caddeleri ile artık çok daha güvenli ve planlı evlerde yaşayacaklar” ifadelerini kullandı.

Barış Mahallesi’nde devam eden yerinde kentsel dönüşüm projesine de değinen Gültak, mahalle sakinlerinin yüzde 94’ü anlaşma sağlandığını söyledi, Turgut Reis Mahallesi’nde de projenin başlaması için girişimlerinin sürdüğünü kaydetti. Kente kazandırılması hedeflenen “Çamlıbel Su Sporları Merkezi Projesi” hakkında da bilgi veren Gültak, "Şu an tüm yasal çalışmalar bitti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bize ve Büyükşehir’e sordu. Mayıs ayında görüşümüzü bildireceğiz. Çevre Bakanlığı buraya, su sporları merkezi yapılmak kaydıyla imarını, binliğini ve 5 binliğini birkaç ay içinde onaylayacak. Ondan sonra da Ulaştırma Bakanlığımız ihaleye çıkacak. Şehrin kalbi olan Çamlıbel de önemli bir organizasyona imza atacağız. 2023 yılında yapılacak uluslararası yelken şampiyonasının adresi Çamlıbel’dir. İnşallah bu tesisi de 2-3 ay içinde Akdeniz ve Mersin’e kazandıracağız” şeklinde konuştu.

MGC Başkanı Kaya Tepe ise Ramazan’ın birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olduğunu ifade ederek, "Bazen darda, zorda kalan pek çok insanın beklediği bir ay. Bereketi, mağfireti kendisini sürekli hissettiren bir ay. Bu anlamda, iftar programını düzenleyen Başkanımız Gültak’a ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Başkanımız, ayrıca çok güzel bir yeri de bizlere armağan etti. Mersinli gazeteciler olarak, güzel ve nezih bir ortamda görevimizi yapıyoruz. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye’nin adeta dört bir yanının yangın yerine döndüğünü dile getiren Tepe, "Bu ortamda Türkiye metanetini koruyor. Türkiye, memleketinden ayrı kalan insanların yuvası oluyor. 3-4 bin kilometre ötemizde Rusya-Ukrayna savaşı yaşanıyor. Binlerce insan hayatını kaybetti, yüz binlerce insan evsiz kaldı, yollara düştü. Umuyorum ki bu savaşlar en kısa sürede son bulur” diye konuştu.

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