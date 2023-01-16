Mersin Edebiyat Festivali sona erdi

Mersin Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Mersin Edebiyat Festivalinin son gününde de birçok yazar ve şair edebiyat severlerle bir araya geldi. ’Karşılaşmalar’ temasıyla bu yıl ilki düzenlenen ve 13-15 Ocak tarihleri arasında 3 gün boyunca süren festival hem vatandaşlardan hem de katılımcı yazar ve şairlerden tam not aldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel ve Serdal Gökayaz, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, Mersin Edebiyat Festivali Koordinatörü Prof. Dr. Cemal Sakallı ve birçok edebiyatseverin katıldığı festivalin 3. gününde, Şair Haydar Ergülen ’Şiir Atölyesi’ gerçekleştiriken, Yazar Müge İplikçi ’Kutsal Sığınağım: Yazı’ ve Yazar Nursel Duruel ’Öykümüz, Öykücülerimiz’ konulu söyleşiler ile vatandaşlarla bir araya geldi.

Şair ve Yazar Mahmut Temizyürek, Yazar Ahmet Eroğlu, Şair ve Yazar Oğuz Tümbaş ’İyi ki Doğdun Nazım Hikmet’ temasıyla Nazım Hikmet’i festivalin son gününe denk gelen ve doğum günü tarihi olan 15 Ocak’ta eserleriyle andı. Programın sonunda Şair ve Yazar Metin Cengiz, Şair ve Yazar Neşe Yaşın, Şair Haydar Ergülen, Şair ve Yazar Mahmut Temizyürek ’Mersin Akşamına Şiirler’ isimli şiir dinletisi gerçekleştirdi.

"Birbirinden kıymetli yazarlarımız Mersin’e geldi"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, Mersin Edebiyat Festivalinin önümüzdeki yıllarda da süreceğini ifade ederek, "Birbirinden kıymetli yazarlarımız, şairlerimiz çok güzel katkılarda bulundular. 3 gün boyunca Mersinli sanatseverlere gerçekten güzel anlar yaşattılar. Biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bir festivali daha bu anlamda geride bırakmış oluyoruz. Umuyoruz ki önümüzdeki süreçlerde hem bu festivalimizin hem diğer festivallerimizin daha farklı zeminde, daha yoğun daha güzel bir şekilde devamını sağlayacağız" dedi.

"Mersinimiz, sanatsal değerleri anlamında gerçekten çok zengin"

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, Mersin Edebiyat Festivalinin kente yaraşır bir etkinlik olduğunu belirterek "Mersinimiz, sanatsal değerleri anlamında gerçekten çok zengin, çok değerli sanatçılara ev sahipliği yapan, bu topraklarda büyüyen sanatçılara sahip bir şehir, çok şanslıyız. Yaptığımız bu çalışmada onun bir göstergesi adeta. Çünkü biz şehrimizin edebiyatla da anılmasını çok arzu ediyoruz. ’Festivallerin birleştirici gücünün farkındayız’ demiştik, Türkiye’nin önde gelen yazar ve şairleriyle Mersinli sanatseverlerin bir arada olmasını hedeflemiştik ve hedefimize de ulaştık. Dolu dolu geçti. Her söyleşi, atölye çalışması, dinletiler, hepsinde katılım çok yüksekti. Şehirde yankılarını duyuyoruz, etkisini görüyoruz ve bundan dolayı da çok büyük mutluluk, gurur yaşıyoruz. Önümüzdeki yıllarda yine sevgili sanatseverlerimizle bir arada olmak bizim en büyük dileğimiz. Sanatın her kolunda dolu dolu etkinlikler, gösteriler, çalışmalar, festivaller yapmak üzere bizi takip etsinler istiyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bu çalışmaların devamını getireceğimizin sözünü de veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Edebiyat Festivali Mersin’e çok yakıştı"

Mersin Edebiyat Festivali Koordinatörü Prof. Dr. Cemal Sakallı, festivalin dolu dolu geçtiğini ve katılımcıların memnun ayrıldığını belirterek, "Katılımcılar Edebiyat Festivali’ni benimsedi çünkü Mersin bu festivale sahip çıktı, benimsedi. Festivalin başarılı geçmesini sağlayan bir şey daha var o da Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ve katkılarıdır. Büyükşehir Mersin’e ve değerlerine sahip çıktı, hem de Türkiye’nin gündemine oturttu” dedi. Mersin’de bir Edebiyat Rönesans’ı yaşandığını söyleyen Sakallı, “Mersin bundan sonra entelektüel, kültürel ve sanatsal boyutuyla çok daha başka bir noktaya gelecek. İlk defa bir Büyükşehir Belediyesi böyle bir organizasyon yapılmasına tam destek verdi. Organizasyon da başarılı bir şekilde geçti, çok keyif aldık. Gelen şair ve yazarlarımız büyük bir kıvançla geri döndüler, ‘Mersin bu işi başardı’ dediler. Gelen şair ve yazarlarımızın da ortak düşüncesi şu oldu; Edebiyat Festivali Mersin’e çok yakıştı" şeklinde konuştu.

Şair Haydar Ergülen, Mersin Edebiyat Festivalinin yurtdışında anılan festivallerden birisi olabileceğini söyleyerek, "Kutluyorum, Edebiyat Festivali olarak bildiğim kadarıyla Mersin’de ilk kez yapılan bir festival. Pek çok Akdeniz ülkesiyle komşu olan bir il burası. Coğrafyası da uygun, insan yapısı da uygun. Pek çok şair ve yazarı olan bir yer. O nedenle uluslararası boyutunun gelecek yıldan başlayarak yapılması iyi olacaktır. Kültür ve turizm açısından da iyi olacaktır. Bu tip etkinlikler, özellikle yurtdışında, bazı kentler festivallerle anılır. Mersin Edebiyat Festivali neden bunlardan biri olmasın" diye konuştu.

"Bu festival Mersin’e çok yakıştı"

Yazar Müge İplikçi, Edebiyat Festivali dolayısıyla Mersin’de olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu kaydederek, "Mersin’in hak ettiği bir festivaldi. Her daim buraya geldiğimde şu hissi duyuyorum; turunç ve portakal kokuları arasında edebiyat her daim farklı bir şeydir. Coğrafyanın bereketine edebiyatta eklendiğinde herhalde tadından yenmez olur. Bu festival Mersin’e çok yakıştı. Dilerim çok uzun süre bütün bereketiyle devam eder o portakal ve turunç kokuları eşliğinde" dedi.

Şair ve Yazar Mahmut Temizyürek, festivalin dolu dolu geçtiğini anlatarak şunları söyledi: "Daha önce de edebiyat etkinlikleri vardı ama bu denli yoğun bu denli zengin, geniş programlı bir festivale ilk kez katılıyorum, ilk kez yapılıyor zaten. Bu Mersin için galiba büyük bir başlangıç oluyor. Hem ortam hem insanların ilgisi, dostluğu, misafirperverliği, Mersinlilik konusundaki yüceltici duyguları insanı etkiliyor ve insan Mersinli olmanın mutluluğunu yaşıyor."