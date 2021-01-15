Mersin Deniz Ticaret Odasından öğrencilere tablet desteği

Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO), TOBB tarafından başlatılan kampanya kapsamında, korona virüs sürecinde uzaktan eğitim alan ancak bilgisayarı olmayan öğrencilere 205 adet klavyeli tablet bilgisayar hediye etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan ’Küçük Parmaklar’ tablet kampanyasına bir destek de MDTO’dan geldi. Kampanya kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılacak 205 adet klavyeli tablet, MDTO Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu ile Genel Sekreter Mesut Öztürk tarafından İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca’ya teslim edildi.

Teslim töreninde konuşan Lokmanoğlu, TOBB’un girişimleriyle başlatılan kampanyanın, ekonomik nedenlerle uzaktan eğitime erişemeyen, bilgisayarları olmayan çocuklara fırsat eşitliği sağlamak üzere atılmış güzel bir adım olduğunu belirterek, kampanyanın hayırlı olmasını diledi. Lokmanoğlu, tabletlerin dağıtım sürecine destek veren Milli Eğitim Müdürü Adem Koca’ya ve kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.

MDTO yönetimi, 205 adet tablet bilgisayar ile şu ana kadar Mersin’de kampanyaya en yüksek desteği veren sivil toplum kuruluşu oldu.