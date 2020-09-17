Mersin Büyükşehir’in kurs merkezleri uzaktan eğitimle başladı
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ÜCRETSİZ KURS MERKEZLERİ, PANDEMİ DOLAYISIYLA UZAKTAN EĞİTİME BAŞLADI. ONLİNE KONU ANLATIMLARI VE DENEME SINAVLARIYLA GEÇEN DÖNEM ÖĞRENCİLERİN BÜYÜK BAŞARI YAKALAMASINA OLANAK TANIYAN UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİYLE BU YIL DA ÖĞRENCİLER HAYALLERİNE KAVUŞACAK.
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz kurs merkezleri, pandemi dolayısıyla uzaktan eğitime başladı. Online konu anlatımları ve deneme sınavlarıyla geçen dönem öğrencilerin büyük başarı yakalamasına olanak tanıyan uzaktan eğitim sistemiyle bu yıl da öğrenciler hayallerine kavuşacak.
Haziran ayında yapılan yüksek öğretim kurumları sınavının ardından yeni dönem kayıtları alındı. Online konu anlatımları ve deneme sınavlarıyla geçen dönem öğrencilerin büyük başarı yakalamasına olanak tanıyan uzaktan eğitim sistemiyle bu yıl da öğrenciler hayallerine kavuşacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde merkezin yanı sıra Tarsus, Erdemli, Silifke, Aydıncık, Bozyazı, Mut, Gülnar ve Anamur olmak üzere toplam 9 ilçede yer alan kurs merkezilerine kayıtlı binlerce öğrenci, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı itibariyle internet üzerinden canlı derslere başladı. Ayrıca mentörlük sistemi kurularak 19 öğrenciye 1 öğretmen düşecek şekilde bir takip sistemi oluşturuldu.
Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı toplam 222 öğretmen, merkezde ve ilçelerde yer alan kurs merkezlerine kayıtlı öğrencilere internet üzerinden canlı dersler vererek konularda geri kalmamalarını sağlıyor. Geçen dönem kurs merkezleriyle sınava hazırlanan öğrencilerden bin 350’si üniversite hayaline kavuştu. Bu sene de eğitim çalışmalarında öğrenci başarısını temel alarak hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, mentörlük yöntemi ile 19 öğrenciye 1 öğretmen düşecek şekilde bir takip sistemi kurdu. Mentör öğretmenler rehber öğretmenlerle birlikte koordineli olarak hareket edip, öğrencilerin üniversite sınavına hazırlanırken sadece akademik değil psikolojik olarak da karşılaştıkları tüm zorlukları atlatabilmeleri için çalışıyor. Karşılaşılabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı olan Büyükşehir, yeni dönemde hem öğrencilerin hem velilerin yanında yer almaya devam ediyor.
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