Mersin Büyükşehir İtfaiyesinden Odunpazarı Belediyesine eğitim

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, Odunpazarı Belediyesinin talebi üzerine uygulamalı ve teorik eğitim düzenledi. Eğitimler, Büyükşehir Belediyesinin Mezitli İtfaiye Grup Amirliğine bağlı Gökçebelen İstasyonu ve K9 yerleşkesinde yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, Eskişehir Odunpazarı Belediyesinden gelen talep üzerine uygulamalı ve teorik eğitim düzenledi. 3 gün süren eğitime, Odunpazarı Belediyesinden 4 kişi; İtfaiyecilik Okulu ile Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Meslek Yüksek Okulu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Meslek Yüksek Okulundan ise 8 stajyer öğrenci katıldı. 3 gün boyunca gece ve gündüz toplam 21 saat süren eğitimlerde, doğal afet ve acil arama kurtarma görevlerinde müdahale şekilleri uygulamalı ve teorik olarak anlatılırken, yangın bilgisi, kentsel arama kurtarma eğitimi, ip teknikleri konuları detaylı olarak aktarıldı. Ayrıca, K9 köpekleriyle canlı arama kurtarma çalışmaları da yapıldı.