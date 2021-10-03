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Mersin Büyükşehir GSK Kadın Basketbol Takımı şampiyon oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Federasyon Kupası’nda oynadığı tüm maçları kazanarak şampiyon oldu.

MERSİN 03.10.2021, 12:13
Mersin Büyükşehir GSK Kadın Basketbol Takımı şampiyon oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Federasyon Kupası’nda oynadığı tüm maçları kazanarak şampiyon oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Basketbol Kadınlar Ligi’nde mücadele eden GSK Kadın Basketbol Takımı, 26 Eylül-2 Ekim arasında Ankara’da gerçekleşen Federasyon Kupası’ndaki ilk karşılaşmada HDI Yalova VİP karşısında 69-57’lik skorla galip geldi. Ligin iddialı takımları arasında yer alan Emlak Konut karşısında da iyi savunma yapan Mersin GSK, karşılaşmayı 51-50 skorla kazandı.

D Grubu’nu lider tamamlayarak çeyrek finale yükselen Mersin ekibi, çeyrek finalde Urla Belediyesi, yarı finalde ise Fenerbahçe Gelişim karşılaşmalarını kazanarak finale kaldı.

İyi oyununu tüm maçlarda ortaya koyan Kadın Basketbol Takımı, Emlak Konut ile eşleştiği final maçında ise 69-66’lık skorla şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

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