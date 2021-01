Mersin Büyükşehir GSK, başarıdan başarıya koşuyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün atletizm branşında yarışan sporcuların, 3 Ocak Kurtuluş Kupası Bayrak Yarışmasında 16 takımı geride bırakarak birinciliği göğüslediği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kurslarında yetişip, Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren sporcular, önemli başarılara imza atıyor. 2 yıl önce atletizm branşının ülke içinde yaygınlaştırılması ve milli takım düzeyinde sporcular yetiştirilmesi için kurulan atletizm takımı, büyük bir başarı elde etti. 68’liler Ormanında gerçekleştirilen ‘3 Ocak Kurtuluş Kupası Bayrak Yarışması’nda galip taraf Mersin Büyükşehir Belediyesi oldu. Pandemi öncesi haftanın 5 günü yoğun bir şekilde antrenmanlara katılan sporcular, gerekli tedbirler kapsamında açık havada çalışmalarına devam ediyor. Hem açık hava olması hem de sporcuların evine çok yakın olması dolayısıyla antrenmanlar için Toroslar ilçesinde yer Anafartalar sahası kullanılıyor.

“Takımımız, 16 takım arasında inanılmaz bir başarı elde ederek Mersin şampiyonu oldu”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde atletizm antrenörü olarak görev yapan eski Milli Atlet Nezir Ergin, atletizm branşının yaygınlaştırılması ve milli takıma sporcular yetiştirilmesi için Büyükşehir Belediyesi GSK bünyesinde atletizm takımın kurulduğunu ve iki yıldır çalışmalar yürüten takımın büyük başarılar elde etmeye başladığını ifade ederek, şunları söyledi: "İki yıldır düzenli olarak hafta içi her gün antrenmanlarımızı gerçekleştiriyoruz. En küçük yaş grubumuz 10, en büyük yaş grubumuz 15 yaş grubu. 3 Ocak Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşu kapsamında 68’liler Ormanında gerçekleştirilen Kurtuluş Kupası Bayrak Yarışmasında takımımız, 16 takım arasında inanılmaz bir başarı elde ederek Mersin şampiyonu oldu. Bizi de ayrıca gururlandırdılar. Takımlar cross şeklinde 4 çarpı 500 metre şeklinde yapıldı. Her takım 4 sporcudan oluşuyordu, her sporcu 500 metre koştu. Bizim sporcularımız iki yıllık sporcular. Yarıştıkları 6, 7 yıllık sporcuları geçtiler. Bu da bizi inanılmaz derecede mutlu etti. Bizim amacımız, sporcularımızı ülkemize, vatanımıza yararlı bir birey olarak milli takım düzeylerinde iyi sporcu olarak yetiştirmek."

“Mersinimizi güzel bir şekilde temsil etmek istiyoruz”

İki senedir atletizm sporuyla uğraştığını ifade eden Sinan Şeker, Mersin Büyükşehir Belediyesi sayesinde hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. Şeker, “3 Ocak yarışmasında yaptığımız dereceden dolayı çok mutluyum. Her şey Nezir Hocamızın sayesinde oldu. Mutluyuz, heyecanlıyız, bir dahaki yarışları bekliyoruz. Mersinimizi güzel bir şekilde temsil etmek istiyoruz. Hocamızdan da memnunuz bizi hiç tek başımıza bırakmıyor. Bize verdiği katkılardan dolayı Başkanımız Vahap Seçer’e çok teşekkür ediyoruz” dedi.