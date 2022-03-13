Mersin Büyükşehir ekipleri kardan kapanan yolları açıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi’ne bağlı ekipler, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için Mut ilçesinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun kar yağışına karşı teyakkuzda olan büyükşehir belediyesi ekipleri, özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların kapanan yollarını açarak karın getirdiği olumsuzlukları en aza indiriyor. Büyükşehir ekipleri, greyder, öncü araç, kanal kazıcı, kamyon, tuzlama aracı ile 15 civarında personelle Mut ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açarak, vatandaşların mağduriyetini gidermeye devam ediyor. Beklenen kar yağışlarına karşı alarmda olan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların yollarını açma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İlçeye bağlı Dağpazarı, Kavaközü, Elmapınarı, Demirkapı, Güme, Çivi, Kozlar ve Ballı yollarını birbirine bağlayan Dağpazarı Grup Yolu’nda ve Kozlar Yolu’nda karla mücadele çalışması yürüten ekipler, yol açma çalışması gerçekleştirirken tuzlama çalışmalarını da 7/24 sürdürüyor. Şu an Güme Güldere yolunun kapalı olduğunu belirten ekipler, bugünkü çalışmalarla yolun açılabileceğini söylediler.

Meteorolojinin uyarılarından sonra harekete geçen Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, yüksek kesimlerde kar yağışından dolayı kapanan ana ve ara arter yolları iş makineleri ile açtı. Ekipler karla mücadelesini gece saatlerinde de sürdürürken, yine bölgenin önemli yaylalık alanlarında karla kaplanan yollar temizleniyor.

Amaçlarının vatandaşların mağdur olmaması olduğunu belirten ekipler, 7/24 görevde olduklarını bildirdiler. Yolda kalan araç ve vatandaşlara da yardım eden ekipler, tüm grup yollarını araç geçişleri için güvenli hale getiriyor.