Mersin Büyükşehir ekipleri, Atgirmez mevkinde kanalizasyon çalışmalarını sürdürüyor

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Tarsus’a bağlı Günyurdu Mahallesinin Atgirmez mevkinde kanalizasyon altyapısı için başlattığı çalışmalar sürüyor. Yoğun olarak tarım işçilerinin yaşadığı Atgirmez’de 6 kilometreye yakın kanalizasyon borusu döşenecek, paket atıksu arıtma tesisi kurulacak.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus’a bağlı Günyurdu Mahallesi Atgirmez mevkinde yaşayan kanalizasyon sorununun çözüleceğine söz vermiş ve bu sözün verilmesinden kısa süre sonra temmuz ayı içerisinde kanalizasyon hattı yapımına başlanmıştı. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) tarafından yüklenici firma aracılığıyla yapımı süren proje kapsamında çeşitli çaplarda HDPE esaslı koruge boru ile kanalizasyon hattı, muayene bacası, dizel jeneratör ile birlikte paket atıksu arıtma tesisi kurularak, günde 600 metreküp atık suyun temizlenmesi sağlanacak.

Altyapı sisteminin olmaması büyük sorun yaşatıyordu

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 80’li yıllarda bölgeye gelen tarım işçilerinin yerleşmeye başlamasıyla kurulan ve sonraki yıllarda aldığı göçle hızla büyüyen Günyurdu Mahallesi Atgirmez mevkinde altyapı sisteminin olmaması büyük soruna neden oluyordu. Bölgede yaşayan vatandaşların sorunlarını yakından bilen Başkan Seçer, haziran ayında Atgirmez’e ziyarette bulunmuştu. Bölge halkının beklentilerini önem sırasına göre çözüme kavuşturacaklarını ifade eden Seçer, altyapı çalışmalarının kısa sürede başlayacağını müjdelemiş, ardından da temmuz ayında çalışmaları başlatmıştı.

Yeni yılda tamamlanacak

Yaklaşık 35 yıllık bir yerleşim yeri olan ve 500 hanesi bulunan Atgirmez’de, yüklenici firma tarafından yapılan altyapı çalışmaları kapsamında yaklaşık 6 kilometre boru döşenerek, yerleşim yerlerinden toplanacak atık sular arıtılarak yeniden doğaya bırakılacak. Altyapı sisteminin 2021 Ocak ayında tamamlanarak devreye girmesi planlanıyor.