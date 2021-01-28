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Mersin Büyükşehir Belediyesinin kurs merkezlerinde yüz yüze eğitim başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde yüz yüze eğitime başlandı. Dersler öğlene kadar online, öğleden sonrasında da yüz yüze eğitim şeklinde gerçekleştiriliyor.

MERSİN 28.01.2021, 12:35
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Mersin Büyükşehir Belediyesinin kurs merkezlerinde yüz yüze eğitim başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde yüz yüze eğitime başlandı. Dersler öğlene kadar online, öğleden sonrasında da yüz yüze eğitim şeklinde gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, özellikle kırsalda kurs merkezi olmayan ilçelerdeki öğrenciler artık farklı ilçelere veya Mersin merkeze gitmek zorunda kalmıyor. Öğrenciler, Büyükşehirin kurs merkezleri ile ilçelerinde ve ailelerinin yanında kalarak üniversiteye hazırlanabiliyor. Örneğin Aydıncık’ta daha önce hiç kurs merkezi yokken, 2019 yılının Eylül ayında açılan kurs merkezi ile birlikte öğrencilere büyük kolaylık sağlandı. Son olarak da 2020 yılı Eylül ayında Bozyazı ilçesinde açılan kurs merkezi ile de Büyükşehir Belediyesi, eğitimde verdiği hizmet ağını büyütmeye devam ediyor. Kurs merkezlerinde öğrencilere verilen deneme kitapçıklarının yanı sıra belirli periyotlarla da deneme sınavı yapılıyor. Merkeze uzak ilçelerde açılan kurs merkezleri ile sınava hazırlanan öğrencilerin başarılarında da önemli bir yükseliş yaşanıyor. Pandemi dolayısıyla öğrenciler birer kişilik oturma düzeni ile sınıfta yerini alırken, kurs merkezlerine girişleri HES Kodu ile yapılıyor.

“Önceki yıllarda burada 4 yıllık üniversite kazanan öğrenci yoktu”

Aydıncık Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Sorumlusu Erdem Anamurluoğlu, ilçede dershanelerin kapanmasının ardından herhangi bir kurs merkezinin kalmadığını ve Başkan Vahap Seçer’in öncülüğünde açılan kurs merkezi sayesinde öğrencilerin uzak ilçelere veya merkeze gitmek zorunda kalmadıklarını anlattı. Pandemi dönemiyle eğitimlere bir süre online devam ettiklerini ve bu süreçte kaynak kitaplarla öğrencileri desteklediklerini ifade eden Anamurluoğlu, “Şu anda tekrar yüz yüze eğitime geçtik. Sabah mezun gruplara online eğitime devam ediyoruz. Öğleden sonra da 12. sınıf öğrencilerimize yüz yüze eğitime başladık. Öğrencilerimize deneme kitapçıklarını dağıtıyoruz. Mezun öğrencilerimiz kurs merkezine geliyorlar, buradan deneme sınavı kitapçıklarını alıyorlar, evde kendileri çözüyorlar ve sonuçlarını da rehber öğretmenimize gönderiyorlar. Beraber değerlendirme yapıyorlar. 12. sınıf öğrencilerimiz yüz yüze eğitime devam ediyorlar. Onlara da burada yine yüz yüze deneme sınavı yapacağız” dedi.

Kurs merkezlerinden hem öğrencilerin hem de velilerin son derece memnun olduğunu belirten Anamurluoğlu, "Bizim burada 9 şubemiz ve 108 öğrencimiz var. Geçen yıl da yine 110 civarında öğrencimiz vardı ve bu öğrencilerimizden 40 tanesini üniversiteye kazandırmıştık. Önceki yıllarda 4 yıllık üniversite kazanan öğrenci yoktu burada. Geçen yıl kurs merkezine gelen öğrencilerden 16 tanesi 4 yıllığa, 24 tanesi de 2 yıllık üniversitelere yerleştirildiler. Ayrıca Vahap Başkanımızın üniversiteyi kazanan öğrencilerimize yaptığı öğrenim yardımı desteği kartlarını da öğrencimizin evlerine tek tek ulaştırdık. Öğrencilerimiz de bu konuda yine çok memnunlar” diye konuştu.

Bozyazı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Sorumlusu Mustafa Asilhan Özkan ise 13 öğretmen, 1 büro personeli ve 1 görevli olmak üzere 15 personel ile hizmet verdiklerini belirterek, “Bozyazı Kurs Merkezi olarak tek amacımız üniversite sınav başarısı değil. Bununla birlikte sosyo-kültürel etkinlikleri de barındırmaktadır. Bu etkinliklerden bir kısmı tiyatrolar, geziler, sanatsal etkinlikler ve sportif faaliyetlerdir. Bununla ilgili Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığımız’ın güzel çalışmaları var. Kısmet olursa pandemi sürecini atlattığımızda bu etkinliklere ağırlık vereceğiz. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum malumunuz kötü durumda. İnsanlar ay sonlarını zor getirmekte. Bu yüzden en önemli unsurlardan biri olan eğitime ücretsiz destek verdiği için Sayın Vahap Seçer’e sonsuz teşekkürlerimizi ve hürmetlerimizi sunarız” ifadelerini kullandı.

Bozyazı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi tarih öğretmeni Okay Tepeköy de yüz yüze eğitimlere tüm önlemleri alarak başladıklarını, eğitimleri haftalık denemelerle pekiştirdiklerini aktardı. Tepeköy, “Ders plan program şeklimiz genelde öğrenci talep doğrultusunda hareketleniyor. Biz öğrencilerimizin açıklarını tespit edip, oraların kapatılmasına yönelik hedefleri belirlemiş öğretmen kadrosuna sahibiz” şeklinde konuştu.
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