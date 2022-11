Mersin Büyükşehir Belediyesinin 2023 yılı bütçesi 10 milyar 680 milyon lira

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinde, Büyükşehir Belediyesinin 2023 yılı bütçesi 10 milyar 680 milyon TL olarak kabul edilirken, Belediye Başkanı Vahap Seçer, “İnşallah hep beraber 2023 yılında bütçemizi uygulayacağız ve bütçe gerçekleşme oranımızı da en iyi noktalarda tamamlayacağız” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin Kasım Ayı 3. Birleşim Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında yapıldı. Belediyenin 2023 yılı bütçesinin 10 milyar 680 milyon TL olarak planlandığını belirten Seçer, önceki yılların bütçe gerçekleşme oranlarından örnekler vererek, “Mersin Büyükşehir Belediyesi gerçekçi bütçe hazırlıyor. Plan Bütçe Komisyonunda da reel bir şekilde değerlendirilip meclise sunuluyor. Biz gerçekleştireceğimiz yatırımları buraya koyuyoruz. Yeter ki yıl içerisinde ekonomi istikrarlı gitsin” diye konuştu.

2022 yılı bütçesinin 6 milyar 98 milyon 910 bin lira olarak belirlendiğini hatırlatan Seçer, “Bu yıl bütçe gerçekleşme tahminimiz yaklaşık olarak yüzde 93 seviyelerinde. Bu da her şeye rağmen, yaptığımız bütçenin ne kadar gerçekçi olduğunun bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.

“Yatırıma ayrılan payı her yıl artırıyoruz”

2022 yılı yatırımlarının Mersin Büyükşehir Belediyesine 5 milyar 122 milyon 367 bin TL’ye mal olduğunu ifade eden Seçer, 2023 yılında yer alacak yatırımların maliyetinin ise 8 milyar 799 milyon TL olarak tahmin edildiğini söyledi. Seçer, “Demek ki 1 yıl içerisinde yatırımlarımızdaki artış yüzde 71.79 olacak. Bunun içine bütün hizmetlerimiz dahil. 2019 yılında yüzde 17 yaptığımız yatırımın bütçeye oranı, 2020 yılı içerisinde yüzde 22’ye, 2021 yılında yüzde 30,86’ya ve şu an itibariyle de yüzde 46,49’a çıkmış. Yani yönetime geldiğimiz yıl, her 100 liranın 17 lirasıyla yatırım yaparken, şu anda her 100 liranın yaklaşık olarak 47 lirasını yatırıma ayırıyoruz. Bu ciddi bir yatırım hamlesidir” şeklinde konuştu.

“Belediyede mali disiplini sağladık”

Göreve geldiği ilk günden itibaren 1 milyar 292 milyon 253 bin TL borç ödediklerini ifade eden Başkan Seçer, “Toplam borcumuz 1 milyar 898 milyon TL’ye çıktı. Ancak tabii ki boş durmadık, aldığımız kötü mirası da bir bir temizlemeye koyulduk. Şu ana kadar 1 milyar 292 milyon 253 bin TL borç ödedik. Şu anda TL bazında 1 milyar 582 milyon TL aldığımız banka borcu miktarı, 605 milyon 811 bin TL seviyelerinde. Belediyemizin mali disiplinini nasıl sağladığımızı buradan görebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

“Geçmiş dönemin borçları olmasaydı, en az yüzde 50 daha fazla yatırım yapardım”

Göreve geldikleri günden bu yana hem kendi yaptıkları yatırımların bedelini ödediklerini, hem de geçen dönem yapılan yatırımların borç olarak kalan miktarını ödediklerini kaydeden Seçer, “Eğer geçtiğimiz dönemden borç ödemeseydik, yani bize bırakılan miras daha iyi bir miras olsaydı, emin olun şu anda Mersin’e yaptığımız yatırımların yüzde 50, yüzde 60 daha fazlasını yapardım” dedi. Başkan Seçer konuşmasının devamında, “Göreve geldiğimizde 100 lira bütçemiz, 100 lira da borcumuz vardı. Bugün geldiğimiz noktada 100 lira bütçemiz, 22 lira borcumuz var. 10 milyar 680 milyon TL bütçe yaptık, toplam borcumuz 2 milyar 34 milyon TL” diye konuştu.

Devraldıkları banka borcunun 278 milyon dolar olduğunu, bu rakamın şu anda 32 milyon dolara indiğini kaydeden Seçer, dolar bazında ne kadar para ödendiğinin ise TL’nin o tarihteki değeri ile günümüzdeki değerinin kıyaslanması halinde anlaşılacağını söyledi.

“Bizden daha önce yapılmış hataları biz yapmayız”

Başından beri yüksek faizle borçlanma yapmadıklarının altını çizen Seçer, bir önceki yönetimin hatasına düşmeyeceğini belirterek, “Biz yüksek faizle borçlanarak, bizden önce yapılmış hataları yapmayız. Bu belediye 2018’in Aralık ayında yüzde 31.5 faizle borçlandırılmış bir belediyedir. Ben aynı hesapsızlığı, plansızlığı yapmam” şeklinde konuştu. Borçlanma yetkisinin 250 milyon lira olmasına rağmen, bunun sadece 27 milyon lirasını borçlandığını vurgulayan Seçer, “Ben bu kötülüğü Mersin halkına yapmadım, yapmam da. Bu yıl 310 milyon lira, sadece İller Bankasından 100 milyon kullanacağım, onun da yarısını kullandım. Bankalarla görüşme halindeyim. Eğer bana uygun faiz oranı vermezlerse, asla bugünün kötü mirasını yarın çocuklarımıza bırakmaya vicdanım razı olmaz. Belediyemizin mali disiplini tamdır, ciddiyeti tamdır, borçlu bir belediye değildir, aksine taahhütlerini yapan bir belediyedir” diye konuştu.

“Bankamatikçilerin kökünü kazıdık”

Büyükşehir Belediyesinde bankamatik personeli olduğu yönündeki iddialara da yanıt veren Başkan Seçer, şöyle devam etti; “Bankamatikçi, benim en çok alerjim olan konudur. Başkalarının yaptığını eleştirirken, biz aynı hatayı yaparsak inandırıcılığımız olmaz. Bana böyle bir kişi söyleyin, ben onun önce amiri ile ilgili gereğini yaparım, sonra da onunla ilgili.”

“Kentsel tasarım çalışmalarımız devam ediyor”

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde şu anda 5 tane kreşin faaliyette olduğu bilgisini veren Seçer, 1 yıl sonra bu sayıyı 2 katına çıkarabileceklerini söyledi. Taş Binadaki birimlerin kısa sürede yeni yerine taşınacağını ve Taş Binanın restorasyonunun başlayacağını ifade eden Seçer, Kırmızı-Lacivert’teki birimlerin ve MESKİ’nin de aynı süreçte yeni yerlerine geçeceğini kaydetti.

Çamlıbel Kentsel Tasarım ihalesinin yapıldığını, İstiklal Caddesi Kentsel Tasarım çalışmasının ilk etabının aralık ayının ortalarında biteceğini belirten Seçer, “İkinci etap daha hızlı olacak. Çünkü bazı aksaklıkları gördük ve tedbirlerimizi aldık. Bu çalışma bittikten hemen sonra firma Çamlıbel’e giriyor ve ardından da Karaduvar. Orada sadece imarda revizyonlar yapıyoruz ve bu da süreç alıyor. Şubat ayı sonuna kadar, oranın ilk 2 etabının çalışmalarına da başlayacağız” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir bütçesi oy birliğiyle kabul edildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen konu, meclis toplantısında, komisyondan geldiği şekliyle madde madde ve tek tek isim okutularak oylandı. Madde madde oylanan ve 2023 yılı gider bütçesi kalemleri ile gelir bütçesi kalemlerinin de tek tek okutularak oylandığı 2023 Mali Yılı Bütçesi, Büyükşehir Belediye Meclisinde kabul edildi.