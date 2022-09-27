Mersin Büyükşehir Belediyesinden, yılda 10 bin hastaya ambulans hizmeti

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesine bağlı ‘Ambulans Birimi’, hasta ve yakınlarının hastaneye ulaşımını sağlıyor. Ayda ortalama 900 hastaya ambulans hizmeti veren birim, yılda yaklaşık 10 bin hastanın hastane ve ev arasında ulaşımına olanak sağlıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ambulans hizmetinden, hastaneye normal bir araçla gidemeyecek durumda olan; yürüyemeyen, yatalak ve oksijen bağımlı hastalar faydalanabiliyor. Büyükşehir Belediyesi, bu hizmet ile hastaları randevu saatinden önce evlerinden alarak hastaneye bırakıyor. Hastanede işlemleri biten hasta ve yakını yeniden evlerine bırakılıyor. Büyükşehir Belediyesi, bu hizmeti ile Sağlık Bakanlığı’nın 112 ambulans hizmetlerine de destek oluyor.

Çağrı personelinin ve şoförlerin de sağlık personeli olduğu Ambulans Birimi, 16 ambulans ve 46 kişi ile tüm Mersin’e hizmet veriyor. Hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlar; Alo 185, Teksin uygulaması ve Ambulans Biriminin 0 324 234 84 00 numaralı telefonunu arayarak bilgi ve randevu alabiliyor.

Büyükşehir Belediyesi, 16 ambulansla Mersinlilerin hizmetinde

Sağlık İşleri Dairesi Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürü Bahar Gülcay Çat Bakır, Ambulans Biriminin hizmet çerçevesini anlatarak, “Ambulans hizmetlerimiz Mart ayı itibariyle Ambulans Servisi olarak tescillendi. 46 personelimizle merkezde 10 ambulansımız, ilçelerde 6 ambulansımızla hizmetimize devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın bu hizmetimizden faydalanabilmesi için, öncelikle çağrı merkezimizi arayıp kayıt oluşturmaları gerekiyor. Alo 185 veya Teksin uygulaması üzerinden de hizmetimize erişebilirler” dedi.

“Aylık ortalama 800-900 hastaya hizmet veriyoruz”

Ambulans hizmetinden hangi hastaların faydalanabileceğinden de bahseden Çat Bakır, “Hizmetimize ulaşabilecek kişilerin, yatalak hastalarımız ve oksijen bağımlı olması gerekiyor. Hastalarımızdan öncelikli olarak, poliklinik randevusu olan kişilere hizmet veriyoruz. Hastaneden taburcu olan hastalarımıza hizmet veriyoruz. Bazen de evden eve; özellikle yayla mevsiminin bittiği şu dönemlerde, yayladan şehir merkezine inmek isteyen yatalak olan kişilere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Aylık ortalama 800-900 hastaya hizmet veriyoruz. Merkezimize gelen günlük çağrı sayısı ortalama 40 ile 50 arasında değişiyor” diye konuştu.

“Vatandaşlarımızın yüzde 99 memnuniyet oranı var”

Hizmet kalitesini artırmak adına personelin sürekli eğitimden geçtiğine de değinen Çat Bakır, vatandaşların memnuniyetinin çok yüksek olduğunu belirterek, “Ambülans biriminde görev yapan tüm personelimiz, bütün eğitimlerini tamamlamış kişiler. Vatandaşlarımıza en sağlıklı, en güler yüzlü ve en iyi hizmeti sunabilmek için personel eğitimlerimize sürekli devam ediyoruz. Hizmet kalitemizi gün geçtikçe de daha fazla artırabilmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Vatandaşlarımızın son yapılan anket sonuçlarına göre yüzde 99’larda bir memnuniyet oranı var” ifadelerini kullandı.

“İki yıldır bu hizmeti alıyoruz. Ambulans olmasa zorlanırdık”

Annesi Basra Tan’ın 2 yıl önce ayağının kırılması ile Büyükşehir Belediyesinin ambulans hizmeti ile tanışan Abdülvahit Tan ise hizmetten son derece memnun olduğunu söyledi. Aracı olmadığı için annesinin hastane ulaşımını Büyükşehir Belediyesinin ambulansları ile sağlayan Tan, aldığı hizmeti değerlendirerek, “İki senedir bu hizmeti alıyoruz. Annemin ayağı kırıldı. İki senedir götürüyoruz, getiriyoruz. Çok teşekkür ederim. Gerçekten iyi bakıyorlar. Belediyeden razıyım. Ambulans olmasa biz neyle götüreceğiz? Arabamız da yok, çok zorlanırdık” dedi.