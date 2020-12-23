banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Fransa İngiltere sınırı yeniden açıldı
Fransa İngiltere sınırı yeniden açıldı
Borsa rekor seviyede
Borsa rekor seviyede
Sağlık Bakanlığı 'sahte telefon uygulaması' konusunda uyardı
Sağlık Bakanlığı 'sahte telefon uygulaması' konusunda uyardı
Senin iyiliğin için bu kararı verdik demeyin
Senin iyiliğin için bu kararı verdik demeyin

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yılbaşı öncesi kadın üreticilere destek

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, yılbaşı öncesinde kadın üreticilere destek olmak amacıyla “Kadın Üreticiler Yeni Yıl Etkinliği” düzenledi. Kentin 13 ilçesinde üretim yapan kadınlar, Mersinden Kadın Kooperatifi ve Hayat Ağacı Kooperatifi bünyesinde stant açıp ürünlerini sergiledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de etkinliğe katılarak stantları gezdi.

MERSİN 23.12.2020, 17:17
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yılbaşı öncesi kadın üreticilere destek

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, yılbaşı öncesinde kadın üreticilere destek olmak amacıyla “Kadın Üreticiler Yeni Yıl Etkinliği” düzenledi. Kentin 13 ilçesinde üretim yapan kadınlar, Mersinden Kadın Kooperatifi ve Hayat Ağacı Kooperatifi bünyesinde stant açıp ürünlerini sergiledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de etkinliğe katılarak stantları gezdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, göreve geldiği günden bu yana üretici kadınlara desteğini her geçen gün artırıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Özgecan Aslan Barış Meydanında “Kadın Üreticiler Yeni Yıl Etkinliği” düzenledi. Kentin 13 ilçesinde üretim yapan kadınlar, Mersinden Kadın Kooperatifi ve Hayat Ağacı Kooperatifi bünyesinde stant açıp ürünlerini sergiledi. Başkan Seçer, etkinliğin açılışına katılarak 50 stantta 80 kadın üreticinin el emeği, göz nuru ürünlerini inceledi. Seçer’e, Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Gülcan Kış ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu da eşlik etti.

“Kadın kooperatiflerimizin destekçisiyiz”

Seçer, burada yaptığı açıklamada, her imkanda ve fırsatta kadınlara sunulan desteğin harikalarla cevap bulduğunu belirterek, en önemli amaçlarından birinin kadınların ekonomik hayata dahil edilmesi olduğunun altını çizdi. Kadınların güçlerini ortaya çıkarmak ve onlara katkı sunmak için birçok çalışma yaptıklarını belirten Seçer, “Mersinden Kadın Kooperatifi aslında bir gönüllü ordusunda emekleriyle şekil bulan bir kooperatif. Biz de belediye olarak her türlü desteği veriyoruz, diğer kooperatiflerimize de olduğu gibi. Değer veriyoruz, projelerine katkı sunmaya çalışıyoruz. Mersin’de bu konuda çalışan bütün kooperatiflerimizin yanındayız, destekçisiyiz. Bu süreçte bazı sıkıntılar yaşanmıyor değil. Özellikle pandemi süreci, birçok alanda olduğu gibi kadınların çalışmalarına da sekte vurdu ama her şeye rağmen bugün burada pandemi ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde çok güzel bir ortam sağladı arkadaşlarımız” dedi.

“İmkan sunduğumuz zaman kadınlar harikalar yaratıyorlar”

Stant alanındaki izlenimlerini de aktaran Seçer, “Bunlar güzel resimler, çok güzel tablolar. Huzurlu olmak; bir kent için, toplum için öncelikli olmalı. Bir evde önce huzur olmalı. Zenginsiniz, paranız var, geliriniz var, huzurunuz yok, hiçbir işe yaramaz. Önce biz kentte mutluluğu, huzuru sağlayalım, insanları bir araya getirme gayreti içerisinde olalım. Ama tabii ki insanların insanca medeni yaşamı için de bir gelire ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Kadınların bu sebeple el emeklerinin, göz nurlarının ekonomik değere dönüşmesi için her türlü katkıyı yapıyoruz. Şunu gördüm; gerçekten imkan sunduğumuz zaman, onlara yardımcı olduğumuz zaman harikalar ortaya çıkarıyorlar” diye konuştu.

“Mersinli hemşerilerimin yeni yılını kutluyorum”

Başkan Seçer, pandeminin neden olduğu sıkıntıların el birliği ile aşılacağını da kaydederek, “Yeni bir yıla giriyoruz. Tabii ki tüm dünyanın sıkıntılı olduğu bir süreç, bunlar da aşılacaktır. Bunu el birliği ile birlik, beraberlik içerisinde aşacağız. Bundan en küçük bir endişem bile yok. Gelecek günlerin bugünlerden çok daha iyi olacağını görüyorum. Buna inanıyorum. Biz de elimizden geleni değil, gereğini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Ben tüm Mersinli hemşerilerimin bu vesileyle yeni yılını kutluyorum. Nice nice güzel yılbaşlarını beraber yaşayalım” temennisinde bulundu.

“Burayı biz kadın üreticilere tahsis ettiği için başkanıma çok teşekkür ediyorum”

Bugün başlayan ve yarın da devam edecek olan etkinlikte Toroslar ilçesinden katılarak standını açan Sevcan Kaya da “Başkanıma çok teşekkür ediyorum, burayı biz kadın üreticilere tahsis ettiği için” dedi.

Sahilde gezerken stantları gören ve gezmeye karar veren Ayfer Peker ise kadın üreticilere destek olmak için alışveriş yapacağını söyleyerek, “Çok güzel bir yer, çok hoş. Çiçek alacağım ben de. Kadın üreticiler için çok iyi. Biz de alışveriş yaparak destek veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Stantları gezen Nazan Işık da gezerken oldukça keyif aldığını belirterek, “Hem üreten kadınlarımızı desteklemek hem de bir nebze olsun içimizin açılması adına buraya geldik. Alışveriş yaparak katkıda bulunuyoruz üretici kadınlarımıza” diye konuştu.

Etkinliğe, Mut Taşhan Kadın Üreticileri de katılarak stant açtı.
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 13 26
2. Galatasaray 12 23
3. Fenerbahçe 13 23
4. Beşiktaş 12 22
5. Gaziantep FK 12 21
6. Hatayspor 12 21
7. Karagümrük 13 20
8. Malatyaspor 12 19
9. Göztepe 13 18
10. Kasımpaşa 13 18
11. Trabzonspor 13 17
12. Antalyaspor 13 17
13. Konyaspor 12 15
14. Başakşehir 12 15
15. Rizespor 12 15
16. Sivasspor 12 14
17. Gençlerbirliği 12 12
18. Kayserispor 12 10
19. Ankaragücü 12 9
20. Denizlispor 12 9
21. Erzurumspor 13 9
Takımlar O P
1. Giresunspor 15 29
2. Ankara Keçiörengücü 15 27
3. Samsunspor 15 27
4. Tuzlaspor 14 27
5. Altınordu 15 27
6. Altay 14 26
7. Adana Demirspor 14 25
8. İstanbulspor 13 22
9. Bursaspor 15 21
10. Bandırmaspor 15 18
11. Ümraniye 15 17
12. Menemen Belediyespor 14 15
13. Balıkesirspor 14 15
14. Boluspor 14 13
15. Akhisar Bld.Spor 14 13
16. Adanaspor 11 12
17. Ankaraspor 14 9
18. Eskişehirspor 15 3
Takımlar O P
1. Liverpool 14 31
2. Leicester City 14 27
3. M. United 13 26
4. Everton 14 26
5. Tottenham 14 25
6. Southampton 14 24
7. Man City 13 23
8. Chelsea 13 22
9. Aston Villa 12 22
10. West Ham 13 21
11. Wolverhampton 14 20
12. Newcastle 13 18
13. Crystal Palace 14 18
14. Leeds United 14 17
15. Arsenal 14 14
16. Burnley 13 13
17. Brighton 14 12
18. Fulham 14 10
19. West Bromwich 14 7
20. Sheffield United 14 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 12 29
2. Real Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 26
4. Villarreal 14 25
5. Barcelona 13 21
6. Granada 13 21
7. Sevilla 12 20
8. Celta de Vigo 14 19
9. Cádiz 14 18
10. Athletic Bilbao 14 17
11. Getafe 13 16
12. Real Betis 14 16
13. Valencia 14 15
14. Eibar 14 15
15. Levante 13 14
16. Elche 12 14
17. Deportivo Alaves 14 14
18. Real Valladolid 14 14
19. Huesca 14 11
20. Osasuna 13 11