Mersin Büyükşehir Belediyesinden üreticiye fidan desteği sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının, üreticilere destek amacıyla ‘Destek Büyükşehirden üretim çiftçiden’ sloganıyla sürdürdüğü fidan dağıtımları devam ediyor.

Bu çerçevede Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke, Tarsus ve Toroslar ilçelerindeki 93 mahallede 189’u kadın toplam 587 üreticiye, 17 bin 831 adet badem fidanı dağıtımı gerçekleştirildi. Proje çerçevesinde dağıtılan badem fidanları sayesinde, yaklaşık 600 dekar alanın badem üretimine kazandırılacağını kaydeden gıda mühendisi Özlem Gök, “Söz konusu proje ile Mersin’in mevcut tarımına ve üretim desenine katkı sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

“Badem fidanlarına yoğun talep var”

Gülnar’da düzenlenen badem fidanı dağıtım töreninde üreticilerin mutluluk ve heyecanı gözlerine yansırken, Mersin Büyükşehir Belediyesi Gülnar Koordinasyon Şube Müdürü Birol Kandemir, “Burası, Mersin’in en kırsal bölgesi olan, yaklaşık 65 kilometreden içme suyu gelen, kırsalın ve susuz tarımın yoğun olduğu bir yer. O yüzden daha önceki yıllarda da denediğimiz badem fidanlarımızdan başarılı sonuçlar alınması nedeniyle, bu yıl da üreticilerimize tekrar dağıttık. Yoğun bir talep var, çok başarılı bir proje oldu” diye konuştu.

“Bu fidanları bir simit-çay parasına temin ediyoruz”

Badem fidanlarını, emekli maaşına katkı yapması amacıyla aldığını söyleyen Abdülkadir Şahin isimli vatandaş, “Gelecekte çocuklarım heves eder, diğer insanlar bunu görerek, bizler başarırsak onlar da bunun olabileceğini görüp kendilerine geçim kaynağı sunar diye katıldım. Vahap Seçer başkan olduktan sonra, tarımsal hizmetlerde çok güzel işler yapılıyor ve çok büyük destek veriliyor. Dışarıda 35-40 liraya alabileceğiniz bu fidanları, Büyükşehir Belediyesi bir simit çay parasına bizlere sunuyor” şeklinde konuştu.

“Biz çiftçilere, üretim amaçlı iyi bir destek”

Mersin Büyükşehir Belediyesinin üreticinin yanında olmasının çok güzel olduğunu söyleyen Süleyman Kaş isimli üretici ise “Bu tür projelerle, biz çiftçilere üretim amaçlı iyi bir destek veriliyor. Öncesinde de fidanlarımız var ama böyle destek amaçlı olduğu zaman daha iyi oluyor. Çünkü ülkenin şu andaki ekonomik durumunda, biz bunu başka yerden almaya çalışsak alamayız. O yüzden üreticiye iyi bir destek” ifadelerini kullandı.