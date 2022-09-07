Mersin Büyükşehir Belediyesinden Gülnar’daki orman yangınına destek

Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin, Gülnar’daki orman yangınına destek verdiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sabah saat 07.12’de gelen ihbar üzerine harekete geçen AFAD, 112 Acil, Büyükeceli Jandarma Komutanlığı, Türk Kızılayı ve İtfaiye Dairesi ekipleri, yangının kısa sürede söndürülmesi için hem karadan hem de havadan çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda olan yangın yerine kısa sürede ulaşarak, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale etti. İlk etapta 8 istasyonun müdahale ettiği yangına ek ekip çıkaran Büyükşehir Belediyesi, Gülnar, Aydıncık, Silifke, Yenişehir, Büyükeceli, Mut, Mersin Merkez, Erdemli ve Anamur’dan toplam 14 araç ve 30 personelle çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ise 20 tonluk 5 adet tanker takviyesi ile çalışmalara destek veriyor.

Büyükşehir, ilgili tüm birimleriyle yangın bölgesinde

Olay yerinden bilgi veren Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale ve Koordinasyon Şube Müdürü Ali Temiz, yangının köye sıçramaması için diğer kurumlarla koordineli bir şekilde müdahale ettiklerini belirterek, “Herhangi bir can kaybı yok. Yangına yakın olan evler jandarma tarafından tahliye edildi. Yangın, Akkuyu Nükleer Santrali’ne oldukça uzak bir yerde” dedi.

Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki alanda gerçekleşen yangına hem karadan hem de havadan gerekli müdahalenin yapıldığını vurgulayan Temiz, fakat rüzgarın kuvvetli esmesinin, işlerini biraz zorlaştırdığını kaydetti. Temiz ayrıca Büyükşehir Belediyesinin ilgili tüm birimleriyle zamanında yangın bölgesinde yer aldığını belirterek, itfaiyenin 14 aracı dışında, Park ve Bahçeler Dairesinden de 20 tonluk 5 adet tankerin de bölgede olduğunu ifade etti.