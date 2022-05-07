Mersin Büyükşehir Belediyesinden Engelliler Haftasında dolu dolu etkinlik

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi, ‘10-16 Mayıs Engelliler Haftası’ dolayısıyla bir dizi etkinlik yapmaya hazırlanıyor. Engelsiz Sokak Oyunları Şenliğinden bocce turnuvasına, toplu taşıma şoförlerine yönelik Empati ve Farkındalık Eğitiminden konsere kadar pek çok farklı etkinlikle Engelliler Haftası dolu dolu geçecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 10 Mayıs Salı günü başlayacak olan etkinlikler tüm hafta devam edecek. Bu çerçevede 12 Mayıs Perşembe günü 10.00-17.00 saatleri arasında Adnan Menderes Bulvarı sahilinde Kültür Park Amfi Tiyatroda ‘Engelsiz Sokak Oyunları Şenliği’ düzenlenecek. Etkinlikte; bocce, basketbol, masa tenisi, minyatür futbol, badminton ve daha pek çok farklı etkinlik gerçekleştirilecek. 13-14 Mayıs’ta 10.00-15.00 saatleri arasında da Engelsiz Yaşam Parkında ‘Bocce Turnuvası’ düzenlenecek. 15 Mayıs Pazar günü ise saat 17.00’de Tarsus Kültür Parkta konser düzenlenecek. Aynı etkinlikte satış stantları kurularak özel gereksinimli bireyler tarafından yapılmış el emeği ürünler sergilenecek. 16 Mayıs Pazartesi günü de Engelsiz Yaşam Merkezinde toplu taşıma şoförlerine yönelik ‘Empati ve Farkındalık’ eğitimi verilecek.