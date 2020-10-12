Mersin Büyükşehir Belediyesinden disleksi hastası çocuklar için özel etkinlik

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, “Disleksi Farkındalık Haftası”nda disleksi hastası çocuklara özel bir etkinlik düzenledi. Etkinlik ve Sanat Merkezinde bir araya gelen çocuklar, öğretmenler eşliğinde harflerle danstan dramaya, capoeira dans figürleri öğrenmeden fotoğraf çekimine kadar birçok aktivite gerçekleştirdi. Çocuklar açık havada “Her Çocuk Özeldir” filmini de izledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 5-11 Ekim Disleksi Farkındalık Haftasında disleksi hastası çocuklar için eğlenceli bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Adnan Menderes Bulvarı Kültür Park içerisinde yer alan Büyükşehir Belediyesi Etkinlik ve Sanat Merkezinde bir araya gelen çocuklar hem akranlarıyla sosyalleşti hem de sahilde güzel havanın tadını çıkardı.

Harflerle dans ettiler

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar için çimlere minderler yerleştirilerek rahat bir alan hazırlandı. İlk olarak beden eğitimi ve spor öğretmenleri eşliğinde dans ederek enerjilerini atan çocuklar, drama öğretmeniyle harfler ve kelimelerle hayal dünyalarını genişletici bir aktivite gerçekleştirdi. Ardından öğretmenler harf kostümleriyle sahneye çıktı ve disleksi hastası çocukların harfleri algılayışlarını betimleyen dans gösterisi yaptı. Son olarak sahneye çıkan capoeira dans ekibi çocuklara hem spor yaptırdı hem de dans figürleri öğretti. Disleksi Farkındalık Haftasına özel olarak hazırlanan fotoğraf panosunda çocuklar ve aileleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

Açık havada film izlediler

Çocuklar, disleksinin belirtileri olan harfleri, sayıları yaşıtlarından daha farklı algılayan bir çocuğun çevresi ve ailesi tarafından tembel ve yaramaz olarak görüldüğünü, akran zorbalığına maruz kaldığını konu alan “Her Çocuk Özeldir” adlı filmi de izledi.

“Onların hayatına dokunabilmek için bu etkinliği düzenledik”

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan Etkinlik ve Sanat Merkezi Yöneticisi Alev Karimi, disleksinin zeka seviyesi ile ilgili bir bozukluk değil, normal veya normal üstü zekaya sahip bireylerde görülen nörogelişimsel bir farklılık olduğunu söyleyerek, “Bugün burada disleksi ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla bulunuyoruz. Her sınıfta, her okulda disleksisi olan çocuklarımızın olduğunu biliyoruz. Bu yüzden onların hayatına dokunabilmek için bu etkinliği düzenledik. Bu çocukların en büyük sorunu akran zorbalığı. Farklı oldukları için yanlış anlaşılabiliyorlar. Disleksisi olan çocukların hayatına biraz olsun dokunabilirsek çok mutlu olacağız” dedi.

İki torunuyla birlikte etkinliklere katılan Fethiye Şimşek ise “Torunlarım burada eğleniyor. Ortam çok hoş ve güzel. Başkanımız daha ne yapsın? İki yıldır buradayım, çok beğendim” diye konuştu.

“Burada çok mutluyum”

Etkinlik ve Sanat Merkezine sık sık geldiğini ifade eden 12 yaşındaki Enes Yuşa Kala da “Bugün annemler beni buraya getirdi. Etkinlikler yaptık. Disleksi ile ilgili bilinçlendirme haftasıydı. Onun için bize bileklikler verildi. Harfler dans etti. Şimdi de filmimi izleyeceğim. Burada çok mutluyum” ifadelerini kullandı.