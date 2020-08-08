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Mersin Büyükşehir Belediyesinden çocuklara ‘Taş Boyama Atölyesi’

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KADIN VE ÇOCUKLARA YÖNELİK ÜCRETSİZ OLARAK DÜZENLEDİĞİ ATÖLYELERİNE DEVAM EDİYOR. BU KAPSAMDA KÜLTÜR PARKTAKİ ETKİNLİK MERKEZİNDE 4-16 YAŞ ARASI ÇOCUKLARA ‘TAŞ BOYAMA ATÖLYESİ’ DÜZENLENİYOR. ÇOCUKLAR, HAYALLERİNDEKİ FİGÜRLERİ TAŞLARA YANSITIYOR.

MERSİN 08.08.2020, 11:03
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Mersin Büyükşehir Belediyesinden çocuklara ‘Taş Boyama Atölyesi’

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadın ve çocuklara yönelik ücretsiz olarak düzenlediği atölyelerine devam ediyor. Bu kapsamda Kültür Parktaki Etkinlik Merkezinde 4-16 yaş arası çocuklara ‘Taş Boyama Atölyesi’ düzenleniyor. Çocuklar, hayallerindeki figürleri taşlara yansıtıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kadınlar ve çocuklar, Etkinlik Merkezinde haftanın 7 günü devam eden birçok etkinlikten ücretsiz yararlanabiliyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Etkinlik Merkezinde devinimsel çocuk dansı, çocuk zumbası, artistik jimnastik gibi aktivitelerin yanında çocuklar, taş boyama, ritim, İngilizce ve Almanca ile temel fotoğrafçılık gibi atölyelere de katılıyor. Deniz kenarında yer alan merkezde temiz hava alarak, hayallerindeki canlı cansız figürleri taş boyama atölyesinde taşlara yansıtan çocukların hem özgüvenleri gelişiyor hem de yeni arkadaşlıklar kuruluyor.

Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Polisevi karşısında yer alan Etkinlik Merkezinde gerçekleştirilen atölyelere katılmak isteyenler, detaylı bilgi ve kayıt için 0538 682 74 16 numaralı telefonu arayabiliyor.

“Çocuklarımızın psikomotor becerilerini, el ve göz koordinasyonlarını desteklemeyi amaçlıyoruz”

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kumsal Gülten Ölçer, ailelerin Etkinlik Merkezindeki faaliyetlerden memnun kaldığını ve düzenli olarak faaliyetleri takip ettiklerini belirterek, “Taş boyama atölyesinde çocuklarımızın psikomotor becerilerini, el ve göz koordinasyonlarını desteklemeyi amaçlıyoruz. 4 yaş ve üstünü aldığımız için hayal güçlerindeki canlı ya da cansız figürleri taşların üstüne yapmalarını istiyoruz. Sanatsal bir ürün çıkardıklarında çocukların kendilerine olan özgüvenleri daha çok artıyor ve sanata yönelik çalışmalar yapmak istiyorlar. Aileler de Etkinlik Merkezimizden memnun kalıp, sürekli diğer atölyelerinize getiriyorlar” dedi.

“Hayalimden figürler çiziyorum”

Düzenli olarak etkinliklere katılan Ela Karataş, “3’üncü sınıfa gidiyorum. Taş boyaması yapıyorum. Hayalimden figürler çiziyorum. Deniz kenarındayız, mutluyum. Survivor parkı var. Burada iyi arkadaşlarım var, eğleniyorum” diye konuştu.

“Çok eğleniyorum. Burada her şey var”

8 yaşındaki Sezin Erce ise “Taş boyaması yapıyorum. Çok eğleniyorum. Burada her şey var. Resim çiziyorum, istediğim her resmi çiziyorum” ifadelerini kullandı.

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