Mersin Büyükşehir Belediyesi, yol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, yol ve asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, merkez Mezitli ilçesi İstiklal Mahallesi Hamza Yerlikaya Caddesinde başlattıkları kaldırım ve sıcak asfalt çalışmasını tamamladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, yol çalışmalarına program dahilinde farklı birçok noktada devam ediyor. Vatandaşlar ve muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda yol haritasını çizen ve belli bir plan ve program dahilinde faaliyetlerini aralıksız olarak sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelinde hummalı bir çalışma sürdürüyor. Ekipler, kentin birçok caddesinde sıcak asfalt çalışmalarına yoğun bir şekilde devam edecek.

Ekipler bu kapsamda, Hamza Yerlikaya Caddesinde yürüttüğü kaldırım ve sıcak asfalt çalışmaları hızla tamamladı.

“Caddemiz ve kaldırımlarımız harika oldu”

İstiklal Mahallesi Muhtarı Yasemin Demiralp, Hamza Yerlikaya Caddesindeki çalışmalardan memnuniyetlerini dile getirerek, “Bu caddeye yıllardır kimse el atmamıştı. Ben muhtar olduktan sonra Büyükşehir Belediyesine ilettim. Sağ olsun Büyükşehir Belediyesi caddemizi ve kaldırımlarımızı yaptı. Çok da güzel oldu, harika oldu. Çok teşekkür ediyorum Büyükşehir Belediyesine, Başkan Vahap Seçer’e ve tüm emeği geçenlere” dedi.